https://ria.ru/20220622/kontsern-1796739690.html

Концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" - РИА Новости, 22.06.2022

Концерн "Калашников"

Акционерное общество "Концерн "Калашников", входящее в группу компаний "Калашников", – системообразующая структура стрелкового сектора оборонно-промышленного... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:50

2022-06-22T00:50

2022-06-22T00:50

справки

безопасность

калашников (концерн)

оружие

автомат калашникова

ижевск

ижмаш

ростех

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Акционерное общество "Концерн "Калашников", входящее в группу компаний "Калашников", – системообразующая структура стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и является головной организацией холдинговой компании в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения. По отраслевой принадлежности в системе ОПК России АО "Концерн "Калашников" относится к "Промышленности обычных вооружений" (ПОВ). Предприятие находится в Ижевске (Удмуртия). АО "Концерн "Калашников" ведет свою историю от начала XIX века, когда рост напряженности с наполеоновской Францией заставил Россию задуматься о преобразованиях в оружейном деле и укреплении обороноспособности. Новый мощный оружейный завод, способный выпускать до ста тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия в год, решили построить на Урале. Всего за период с 1800 до 1807 годов было составлено несколько проектов и предложений по строительству нового предприятия. Одобрение получил проект горного начальника Гороблагодатских, Пермских, Камских и Богословских заводов оберберггауптмана 4-го класса Андрея Дерябина, который, изучив ряд мест в Пермской и Вятской губерниях, пришел к выводу, что наиболее подходящим местом для оружейного центра является река Иж, где на тот момент уже стоял железоделательный завод. Именным высочайшим указом императора Александра I от 4 марта (20 февраля по старому стилю) 1807 года Дерябину было поручено строительство нового оружейного завода недалеко от реки Кама. Совместно с архитектором Семеном Дудиным, он разработал генеральный план, надолго определивший дальнейшее комплексное развитие завода. 22 июня (10 июня по старому стилю) 1807 года под руководством Андрея Дерябина состоялось официальное открытие Ижевской оружейной конторы, и началось строительство завода, которое шло высокими темпами. С 1811 по 1816 годы были возведены 10 каменных фабрик, несколько деревянных построек, заложен главный корпус с заводской башней. Кроме того, по инициативе Дерябина оружейный завод был объединен с железоделательным, что исключило трудности с сырьем. Организуя новое производство, он сохранил выработку железа и создал инструментальную фабрику.Для укомплектования завода квалифицированными кадрами Андрей Дерябин пригласил на предприятие 134 иностранных мастера с семьями. Это были немецкие, шведские и датские оружейники. Они занимались не только производством оружия, но и подготовкой кадров из состава местного населения. Первое оружие на заводе было создано осенью 1807 года – им стали солдатские гладкоствольные семилинейные кремневые, заряжаемые с дула ружья. В первый год предприятие выпустило семь ружей, пять пар пистолетов и шесть тесаков. Проектная мощность завода, рассчитанная на выпуск 25 тысяч кремневых ружей и пять тысяч тесаков в год, была достигнута к 1830 году, но уже в начале Отечественной войны 1812 года на строящемся заводе полным ходом шел выпуск огнестрельного и холодного оружия для русской армии. За первые четыре года на предприятии изготовили две тысячи ружей, а в 1814 году – уже 10 тысяч ружей и почти 2,5 тысячи тесаков. Кроме того, на заводе массово производились штуцеры, карабины, мушкеты, мушкетоны, пистолеты и различные запчасти к оружию, переплавлялись трофейные и устаревшие ружья. В 1835 году производство холодного оружия перенесли в Златоуст, а в Ижевске решили сконцентрироваться только на создании огнестрельного. С 1845 года завод перестроился на выпуск более совершенных гладкоствольных семилинейных ружей с ударным замком, заряжаемых с дула. Во время Крымской войны 1853-1856 годов ижевские оружейники первыми начали изготовление нарезных ударных шестилинейных, заряжаемых с дула ружей. В 1867 году Ижевский оружейный завод был передан в арендно-коммерческое управление, во время которого провели его переоборудование¸ переоснащение производства. На нем были установлены паровые машины, большое количество новых станков, построена мартеновская печь, что позволило своевременно обеспечить русскую армию казнозарядным оружием. Наиболее массовыми образцами, выпускавшимися в это время, стали винтовки системы Крнка и Бердана.К 1884 году предприятие вернулось в казну под названием "Ижевские оружейный и сталеделательный заводы". В середине 1880-х годов на предприятии начали производство охотничьих ружей. На Сибиро-Уральской выставке 1887 года предприятие показало около 30 различных систем охотничьих ружей (одноствольных и двуствольных), малокалиберные сибирские винтовки, штуцера. За выдающиеся успехи оно было награждено Большой золотой медалью. В конце XIX века на заводе появились первые динамо-машины, что позволило постепенно переводить мастерские и цеха на электрическое освещение, а парк станочного оборудования – на электрическую тягу. К началу ХХ века, кроме оружейного производства, на предприятии были налажены сталелитейное, прокатное и инструментальное, освоен выпуск винтовки Мосина. Только на Ижевском заводе выпускались все разновидности этой винтовки: пехотная, драгунская, казачья и кавалерийский карабин. Во время Первой мировой войны (1914-1918) предприятие поставило фронту около полутора миллионов новых винтовок и почти 200 тысяч исправленных. В 1918 году на заводе учредили первое конструкторское бюро.На рубеже 1920-1930-х годов на предприятии была осуществлена коренная реконструкция: завершено строительство нового мартена, нового прокатного цеха, блюминга. В итоге организовано производство токарно-винторезных станков "Удмурт", первых отечественных мотоциклов, моторных пил, станков, охотничьих ружей новой конструкции.В 1939 году Ижевский завод был разделен на два самостоятельных предприятия – машиностроительный и металлургический заводы. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на Ижевском заводе выпускалось до 18 видов оружия, включая самозарядную винтовку системы Токарева (СВТ), самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ), револьверы Нагана, противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана-Суранова. Всего за годы войны с предприятия вышло более 11 миллионов винтовок и карабинов, более 15 тысяч авиационных пушек, более 130 тысяч противотанковых ружей. После войны ижевский завод начал осваивать выпуск гражданской продукции. Он стал производить сельхозинвентарь, мебель, коньки для хоккея. Стабильно развивалось станкостроение и инструментальное производство. Возобновился выпуск мотоциклов "Иж", прекратившийся с началом войны. Однако главным направлением работы Ижевского машиностроительного завода осталось создание оружия. Наряду с разработкой и изготовлением спортивного оружия постепенно возобновлялось производство охотничьего. В 1948 году на Ижевском машиностроительном заводе начинался выпуск автомата Калашникова (АК). В дальнейшем предприятие стало головным по выпуску различных модификаций АК и ручных пулеметов Калашникова (РПК). Впоследствии появились охотничьи карабины на базе автоматов Калашникова.В конце 1950-х годов Ижевский машиностроительный завод включился в работу для освоения космоса. А в 1966 году лучшие силы предприятия были брошены на строительство Ижевского автомобильного завода и производство автомобилей.В 1975 году Ижевский машиностроительный завод был преобразован в производственное объединение (ПО) "Ижмаш". Автозавод стал подразделением в его составе.В 1994 году государственный завод "Ижмаш" был преобразован в акционерное общество открытого типа (АООТ) "Ижмаш", в 1996 году стал Открытым акционерным обществом (ОАО) "ИЖМАШ". В 2002 году наименование предприятия изменилось на ОАО "Ижевский машиностроительный завод". В 2008 году завод стал головной компанией холдинга по производству комплексов вооружений ближнего боя в составе госкорпорации "Ростех". В августе 2013 года предприятие было переименовано в ОАО "Концерн "Калашников".Концерн возглавил новую структуру – группу компаний "Калашников", в которую впоследствии вошли Ижевский механический завод, Мытищинский машиностроительный завод, две судостроительные компании из Рыбинска и производитель беспилотников Zala Aero. "Калашников" является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Предприятия группы компаний "Калашников" выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, такие как беспилотные летательные аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений специального назначения, высокоточное ракетное вооружение, а также широкий спектр гражданской продукции, включая станки и программное обеспечение для промышленного мониторинга. Продукция группы компаний "Калашников" поставляется более чем в 27 стран мира.Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит Госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция – частным инвесторам. Генеральный директор АО "Концерн "Калашников" – Владимир Лепин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, калашников (концерн), оружие, автомат калашникова, ижевск, ижмаш, ростех, россия, владимир лепин