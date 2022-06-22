https://ria.ru/20220622/konflikt-1797238701.html
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России - РИА Новости, 22.06.2022
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России
Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:28
2022-06-22T11:28
2022-06-22T11:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сергей рябков
пир-центр
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_0:164:3301:2021_1920x0_80_0_0_ac1248d0e855bc1d0ddd8f1d6d35cc1f.jpg
ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.По его словам, сегодня "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".
https://ria.ru/20220619/nato-1796516149.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c7f05c4dca72d824ad29fe1b389eb765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей рябков, пир-центр, ядерное оружие
11:28 22.06.2022 (обновлено: 11:42 22.06.2022)
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России
Замглавы МИД Рябков назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России