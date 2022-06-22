Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/konflikt-1797238701.html
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России - РИА Новости, 22.06.2022
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России
Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:28
2022-06-22T11:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сергей рябков
пир-центр
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_0:164:3301:2021_1920x0_80_0_0_ac1248d0e855bc1d0ddd8f1d6d35cc1f.jpg
ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.По его словам, сегодня "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".
https://ria.ru/20220619/nato-1796516149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c7f05c4dca72d824ad29fe1b389eb765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей рябков, пир-центр, ядерное оружие
11:28 22.06.2022 (обновлено: 11:42 22.06.2022)
 
МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России

Замглавы МИД Рябков назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.
По его словам, сегодня "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 07:24
Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСергей РябковПИР-центрЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала