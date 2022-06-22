https://ria.ru/20220622/konflikt-1797238701.html

МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России

МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России - РИА Новости, 22.06.2022

МИД назвал предотвращение ядерного конфликта приоритетом России

Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:28

2022-06-22T11:28

2022-06-22T11:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

сергей рябков

пир-центр

ядерное оружие

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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Безусловным приоритетом РФ, с учётом рисков эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.По его словам, сегодня "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей рябков, пир-центр, ядерное оружие