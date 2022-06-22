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Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива - РИА Новости, 22.06.2022
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Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива
Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива - РИА Новости, 22.06.2022
Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива
При оккупации территории Украины гитлеровцы планировали опираться на местных националистов, но не давать им равных прав с собой, следует из архивных документов, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T00:29
2022-06-22T00:29
министерство обороны рф (минобороны рф)
великая отечественная война (1941-1945)
москва
в мире
степан бандера
россия
украина
ссср
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. При оккупации территории Украины гитлеровцы планировали опираться на местных националистов, но не давать им равных прав с собой, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны РФ.Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.При оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные Организацией украинских националистов*, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины.В качестве привилегии для данных групп на оккупированных территориях помимо немецкого языка разрешалось использование украинского языка. Однако при этом вывешивать, к примеру, украинский флаг было "допустимо только вместе с немецким свастическим знаменем". Причем "знамя немецкого государства должно быть на почетном месте".* Запрещенная в России экстремистская организация.
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министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), москва, в мире, степан бандера, россия, украина, ссср
00:29 22.06.2022
 
Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива

Архивы, опубликованные МО: гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных себе

© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкВесна на Украине, деревня Гетмановка. Май 1942 год
Весна на Украине, деревня Гетмановка. Май 1942 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин
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Весна на Украине, деревня Гетмановка. Май 1942 год. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. При оккупации территории Украины гитлеровцы планировали опираться на местных националистов, но не давать им равных прав с собой, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны РФ.
Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.
"Особенно следует прибегать к сотрудничеству украинского национализма в области социального управления. Не имеется возражений против создания так называемых "комитетов помощи", поскольку это создание происходит в следующих границах... Комитеты могут участвовать только в качестве совещательных органов в мероприятиях административного, полицейского и хозяйственного характера, в то время как в культурной области им может быть предоставлено самое широкое поле деятельности. Им не может быть предоставлена никакая исполнительная власть", — говорится в немецкой директиве по руководству экономикой на оккупированных территориях "Зеленая папка".
При оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные Организацией украинских националистов*, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины.
В качестве привилегии для данных групп на оккупированных территориях помимо немецкого языка разрешалось использование украинского языка. Однако при этом вывешивать, к примеру, украинский флаг было "допустимо только вместе с немецким свастическим знаменем". Причем "знамя немецкого государства должно быть на почетном месте".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
На набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
00:15
Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваВ миреСтепан БандераРоссияУкраинаСССР
 
 
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