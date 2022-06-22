https://ria.ru/20220622/kollaboranty-1797183687.html

Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива

Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива - РИА Новости, 22.06.2022

Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива

При оккупации территории Украины гитлеровцы планировали опираться на местных националистов, но не давать им равных прав с собой, следует из архивных документов, РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:29

2022-06-22T00:29

2022-06-22T00:29

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. При оккупации территории Украины гитлеровцы планировали опираться на местных националистов, но не давать им равных прав с собой, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны РФ.Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.При оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные Организацией украинских националистов*, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины.В качестве привилегии для данных групп на оккупированных территориях помимо немецкого языка разрешалось использование украинского языка. Однако при этом вывешивать, к примеру, украинский флаг было "допустимо только вместе с немецким свастическим знаменем". Причем "знамя немецкого государства должно быть на почетном месте".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), москва, в мире, степан бандера, россия, украина, ссср