Гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных, следует из архива
Архивы, опубликованные МО: гитлеровцы не считали украинских коллаборантов за равных себе
© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкВесна на Украине, деревня Гетмановка. Май 1942 год
© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин
Весна на Украине, деревня Гетмановка. Май 1942 год. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. При оккупации территории Украины гитлеровцы планировали опираться на местных националистов, но не давать им равных прав с собой, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны РФ.
Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.
"Особенно следует прибегать к сотрудничеству украинского национализма в области социального управления. Не имеется возражений против создания так называемых "комитетов помощи", поскольку это создание происходит в следующих границах... Комитеты могут участвовать только в качестве совещательных органов в мероприятиях административного, полицейского и хозяйственного характера, в то время как в культурной области им может быть предоставлено самое широкое поле деятельности. Им не может быть предоставлена никакая исполнительная власть", — говорится в немецкой директиве по руководству экономикой на оккупированных территориях "Зеленая папка".
При оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные Организацией украинских националистов*, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины.
В качестве привилегии для данных групп на оккупированных территориях помимо немецкого языка разрешалось использование украинского языка. Однако при этом вывешивать, к примеру, украинский флаг было "допустимо только вместе с немецким свастическим знаменем". Причем "знамя немецкого государства должно быть на почетном месте".
* Запрещенная в России экстремистская организация.