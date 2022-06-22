https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797378925.html

Необходимые Калининграду металлы можно доставлять по морю, считает аналитик

Необходимые Калининграду металлы можно доставлять по морю, считает аналитик - РИА Новости, 22.06.2022

Необходимые Калининграду металлы можно доставлять по морю, считает аналитик

Морской перевозки будет достаточно, чтобы удовлетворить нужды потребителей Калининградской области в стали и черных металлах, которые попали под запрет транзита РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:16

2022-06-22T17:16

2022-06-22T17:51

экономика

цены на нефть

мария захарова

маркус эдерер

литва

россия

евросоюз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Морской перевозки будет достаточно, чтобы удовлетворить нужды потребителей Калининградской области в стали и черных металлах, которые попали под запрет транзита со стороны Литвы, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.Однако, по его словам, такой способ доставки отразится на стоимости металла для потребителей. "Железнодорожные тарифы ниже стоимости фрахта", - пояснил аналитик.Калачев также напомнил, что ЕС не вводил ограничений на поставку металлургического сырья, стальных слябов или заготовок. Санкции касались горячекатаного, холоднокатаного и сортового проката, а также труб, электротехнической стали и другой продукции с добавленной стоимостью, отметил он.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В частности, в перечень попали продукты из чугуна и стали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

https://ria.ru/20220621/porty-1797034182.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, мария захарова, маркус эдерер, литва, россия, евросоюз