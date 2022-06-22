Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797266905.html
Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано
Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано - РИА Новости, 22.06.2022
Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано
Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:01
2022-06-22T13:54
в мире
россия
литва
калининград
москва
евросоюз
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796829227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7becd8b181b7885d0245e0e1397dc51a.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется, потому что в данном случае мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял ЕС, они в данной ситуации абсолютно неприменимы, и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам", - сказал Песков.Он отметил, что говорить о конкретных мерах возможно будет позднее. "Меры готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить", - заявил Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, пресс-секретарь президента РФ ответил: "О различных. Сейчас пока преждевременно об этом говорить".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о действиях Москвы после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил, главное - не сроки, а ответ на недружественные шаги литовских властей."Когда мы будем готовы, тогда и можно ожидать. Нет никакой заданной формы (такого рода ответа - ред.), здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
россия
литва
калининград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796829227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47b51f6fd4b4050760012dca37d842c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, литва, калининград, москва, евросоюз, дмитрий песков
13:01 22.06.2022 (обновлено: 13:54 22.06.2022)
 
Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано

Песков заявил об обсуждении ответа Литве на ограничения транзита в Калининградскую область

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется, потому что в данном случае мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял ЕС, они в данной ситуации абсолютно неприменимы, и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам", - сказал Песков.
Он отметил, что говорить о конкретных мерах возможно будет позднее. "Меры готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить", - заявил Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, пресс-секретарь президента РФ ответил: "О различных. Сейчас пока преждевременно об этом говорить".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о действиях Москвы после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил, главное - не сроки, а ответ на недружественные шаги литовских властей.
"Когда мы будем готовы, тогда и можно ожидать. Нет никакой заданной формы (такого рода ответа - ред.), здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
 
В миреРоссияЛитваКалининградМоскваЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала