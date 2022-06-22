https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797266905.html

Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано

Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано - РИА Новости, 22.06.2022

Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано

Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:01

2022-06-22T13:01

2022-06-22T13:54

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется, потому что в данном случае мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял ЕС, они в данной ситуации абсолютно неприменимы, и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам", - сказал Песков.Он отметил, что говорить о конкретных мерах возможно будет позднее. "Меры готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить", - заявил Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, пресс-секретарь президента РФ ответил: "О различных. Сейчас пока преждевременно об этом говорить".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о действиях Москвы после решения Вильнюса по транзиту в Калининград, заявил, главное - не сроки, а ответ на недружественные шаги литовских властей."Когда мы будем готовы, тогда и можно ожидать. Нет никакой заданной формы (такого рода ответа - ред.), здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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в мире, россия, литва, калининград, москва, евросоюз, дмитрий песков