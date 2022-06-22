https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797231864.html
Запад не сможет оторвать Калининград от России, заявил Алиханов
Запад не сможет оторвать Калининград от России, заявил Алиханов - РИА Новости, 22.06.2022
Запад не сможет оторвать Калининград от России, заявил Алиханов
Никаких шансов на успех в попытках оторвать Калининград от России у Запада нет, заявил губернатор области Антон Алиханов. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:58
2022-06-22T10:58
2022-06-22T11:18
калининград
в мире
россия
евросоюз
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Никаких шансов на успех в попытках оторвать Калининград от России у Запада нет, заявил губернатор области Антон Алиханов.По его словам, "за последние 5-6 лет борьбы с такими стремлениями сделано очень много, потенциал, который накапливали наши партнёры и соседи на протяжении десятилетий, он практически нивелирован"."Думаю, что никаких серьёзных шансов на успех в ближайшие годы у них точно нет, потому что инфраструктуру вот этой работы против нашего государства мы серьёзно демонтировали за последние годы", - заявил Алиханов в эфире "Соловьев Live".Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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калининград, в мире, россия, евросоюз, антон алиханов
10:58 22.06.2022 (обновлено: 11:18 22.06.2022)
Запад не сможет оторвать Калининград от России, заявил Алиханов
Алиханов: никаких шансов оторвать Калининград от России у Запада нет
КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости.
Никаких шансов на успех в попытках оторвать Калининград от России у Запада нет, заявил
губернатор области Антон Алиханов.
По его словам, "за последние 5-6 лет борьбы с такими стремлениями сделано очень много, потенциал, который накапливали наши партнёры и соседи на протяжении десятилетий, он практически нивелирован".
"Думаю, что никаких серьёзных шансов на успех в ближайшие годы у них точно нет, потому что инфраструктуру вот этой работы против нашего государства мы серьёзно демонтировали за последние годы", - заявил Алиханов в эфире "Соловьев Live".
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.