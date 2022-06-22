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Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне - РИА Новости, 22.06.2022
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Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне
Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне - РИА Новости, 22.06.2022
Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне
Несмотря на воинственную риторику Польши и Литвы, у Калининграда хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнеса и обычных людей, есть хороший соседский... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:54
2022-06-22T10:54
политика
россия
калининград
калининградская область
евросоюз
литва
польша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несмотря на воинственную риторику Польши и Литвы, у Калининграда хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнеса и обычных людей, есть хороший соседский контакт, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Несмотря на воинственную риторику поляков и литовцев, у нас достаточно хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнес-структур, на уровне обычных людей. Все-таки соседские взаимоотношения несколько иные. Несмотря на эту агрессивную риторику и агрессивные действия, у нас есть хороший контакт и с литовцами, и с поляками. И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение", - сказал Алиханов в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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политика, россия, калининград, калининградская область, евросоюз, литва, польша, санкции в отношении россии
10:54 22.06.2022
 
Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне

Алиханов: у Калининграда на бытовом уровне хорошие отношения с Польшей и Литвой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несмотря на воинственную риторику Польши и Литвы, у Калининграда хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнеса и обычных людей, есть хороший соседский контакт, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
"Несмотря на воинственную риторику поляков и литовцев, у нас достаточно хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнес-структур, на уровне обычных людей. Все-таки соседские взаимоотношения несколько иные. Несмотря на эту агрессивную риторику и агрессивные действия, у нас есть хороший контакт и с литовцами, и с поляками. И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение", - сказал Алиханов в эфире "Соловьев Live".
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