https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797230873.html

Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне

Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне - РИА Новости, 22.06.2022

Алиханов рассказал об отношениях Калининграда с соседями на бытовом уровне

Несмотря на воинственную риторику Польши и Литвы, у Калининграда хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнеса и обычных людей, есть хороший соседский... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:54

2022-06-22T10:54

2022-06-22T10:54

политика

россия

калининград

калининградская область

евросоюз

литва

польша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несмотря на воинственную риторику Польши и Литвы, у Калининграда хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнеса и обычных людей, есть хороший соседский контакт, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры."Несмотря на воинственную риторику поляков и литовцев, у нас достаточно хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнес-структур, на уровне обычных людей. Все-таки соседские взаимоотношения несколько иные. Несмотря на эту агрессивную риторику и агрессивные действия, у нас есть хороший контакт и с литовцами, и с поляками. И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение", - сказал Алиханов в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, калининград, калининградская область, евросоюз, литва, польша, санкции в отношении россии