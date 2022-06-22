Рейтинг@Mail.ru
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек - РИА Новости, 22.06.2022
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек
Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:45
2022-06-22T15:45
культура
новости культуры
игорь бутман
россия
индия
бразилия
зарядье
музеон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786011019_0:166:760:594_1920x0_80_0_0_218128e5e2ff471a123f4749336b4503.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума.Всего на мероприятии состоялось 220 выступлений, приехали более тысячи артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии и Армении.Он отметил, что уровень мастерства российских артистов, блестяще показавших себя на фестивале, ничуть не уступает уровню зарубежных коллег.На площадках в парках "Зарядье" и "Музеон", а также в Новопушкинском сквере и на ВДНХ концерты были свободными для посещения. Смотр завершился мировой премьерой: впервые на большой сцене совместную программу представили двукратный обладатель премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html
россия
индия
бразилия
турция
куба
сербия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786011019_0:106:760:676_1920x0_80_0_0_592fe720fb4cfb65288ea4c68c14df1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, игорь бутман, россия, индия, бразилия, зарядье, музеон, музыка, джаз, знаменитости, звезды, турция, куба, сербия, армения, ильдар абдразаков
15:45 22.06.2022
 
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек

Концерты Московского джазового фестиваля, прошедшего в июне, посетили 250 тысяч человек

© пресс-служба Moscow Jazz FestivalMoscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival
© пресс-служба Moscow Jazz Festival
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума.
Всего на мероприятии состоялось 220 выступлений, приехали более тысячи артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии и Армении.
"В этом году нам удалось организовать событие, не имевшее аналогов в России за всю столетнюю историю российского джазового движения. Судя по количеству людей, посетивших концерты, и по количеству прекрасных отзывов, мы доказали, что Москва – одна из крупнейших мировых джазовых столиц, а джазовую музыку у нас любят все, от мала до велика", — говорит Игорь Бутман.
Он отметил, что уровень мастерства российских артистов, блестяще показавших себя на фестивале, ничуть не уступает уровню зарубежных коллег.
На площадках в парках "Зарядье" и "Музеон", а также в Новопушкинском сквере и на ВДНХ концерты были свободными для посещения.
Смотр завершился мировой премьерой: впервые на большой сцене совместную программу представили двукратный обладатель премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:09Культура
Неделя джаза будет проходить в Москве каждый год
 
КультураНовости культурыИгорь БутманРоссияИндияБразилияЗарядьеМузеонМузыкаджазЗнаменитостизвездыТурцияКубаСербияАрменияИльдар Абдразаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала