https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек - РИА Новости, 22.06.2022
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек
Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:45
2022-06-22T15:45
2022-06-22T15:45
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума.Всего на мероприятии состоялось 220 выступлений, приехали более тысячи артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии и Армении.Он отметил, что уровень мастерства российских артистов, блестяще показавших себя на фестивале, ничуть не уступает уровню зарубежных коллег.На площадках в парках "Зарядье" и "Музеон", а также в Новопушкинском сквере и на ВДНХ концерты были свободными для посещения. Смотр завершился мировой премьерой: впервые на большой сцене совместную программу представили двукратный обладатель премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, игорь бутман, россия, индия, бразилия, зарядье, музеон, музыка, джаз, знаменитости, звезды, турция, куба, сербия, армения, ильдар абдразаков
Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек
Концерты Московского джазового фестиваля, прошедшего в июне, посетили 250 тысяч человек
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума.
Всего на мероприятии состоялось 220 выступлений, приехали более тысячи артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии и Армении.
"В этом году нам удалось организовать событие, не имевшее аналогов в России за всю столетнюю историю российского джазового движения. Судя по количеству людей, посетивших концерты, и по количеству прекрасных отзывов, мы доказали, что Москва – одна из крупнейших мировых джазовых столиц, а джазовую музыку у нас любят все, от мала до велика", — говорит Игорь Бутман.
Он отметил, что уровень мастерства российских артистов, блестяще показавших себя на фестивале, ничуть не уступает уровню зарубежных коллег.
На площадках в парках "Зарядье" и "Музеон", а также в Новопушкинском сквере и на ВДНХ концерты были свободными для посещения.
Смотр завершился мировой премьерой: впервые на большой сцене совместную программу представили двукратный обладатель премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.