https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html

Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек

Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек - РИА Новости, 22.06.2022

Концерты Московского джазового фестиваля посетило 250 тысяч человек

Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:45

2022-06-22T15:45

2022-06-22T15:45

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерты Московского джазового фестиваля, который прошел с 13 по 19 июня, посетили 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального форума.Всего на мероприятии состоялось 220 выступлений, приехали более тысячи артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии и Армении.Он отметил, что уровень мастерства российских артистов, блестяще показавших себя на фестивале, ничуть не уступает уровню зарубежных коллег.На площадках в парках "Зарядье" и "Музеон", а также в Новопушкинском сквере и на ВДНХ концерты были свободными для посещения. Смотр завершился мировой премьерой: впервые на большой сцене совместную программу представили двукратный обладатель премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

https://ria.ru/20220609/jazz-1794330753.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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