15:38 22.06.2022 (обновлено: 17:03 22.06.2022)
В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7%
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до семи процентов
Рабочий на стройке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России ставка по льготной ипотеке снизилась до семи процентов годовых, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
"Подписано постановление правительства по еще одному решению президента — это снижение ставки по льготной ипотеке с девяти до семи процентов. При этом размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне. Напомню, 12 миллионов рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, и шесть миллионов рублей — для остальных российских субъектов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство", — сказал он.
Улучшить параметры льготного кредитования предложил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он пояснил, что политика ЦБ по последовательному снижению ключевой ставки позволяет сделать это.
Президент подчеркнул, что прочие условия льготных ипотечных кредитов останутся прежними, включая лимиты по стоимости жилья и сроки действия программы. Воспользоваться ей можно до конца года.
В середине июня ЦБ в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — она сократилась с 20 процентов на конец февраля до 9,5 процента. Банки, в свою очередь, улучшили условия выдачи ипотечных кредитов.