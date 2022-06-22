https://ria.ru/20220622/ipoteka-1797336025.html

В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7%

В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7% - РИА Новости, 22.06.2022

В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7%

В России ставка по льготной ипотеке снизилась до семи процентов годовых, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:38

2022-06-22T15:38

2022-06-22T17:03

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572080602_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_2f086f137a0fb433d5d9ddea877753b5.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России ставка по льготной ипотеке снизилась до семи процентов годовых, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.Улучшить параметры льготного кредитования предложил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он пояснил, что политика ЦБ по последовательному снижению ключевой ставки позволяет сделать это.Президент подчеркнул, что прочие условия льготных ипотечных кредитов останутся прежними, включая лимиты по стоимости жилья и сроки действия программы. Воспользоваться ей можно до конца года.В середине июня ЦБ в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — она сократилась с 20 процентов на конец февраля до 9,5 процента. Банки, в свою очередь, улучшили условия выдачи ипотечных кредитов.

https://realty.ria.ru/20220621/minfin-1797106195.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мишустин