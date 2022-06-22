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Выплата по уходу за инвалидами в Подмосковье стала больше

Выплата по уходу за инвалидами в Подмосковье стала больше - РИА Новости, 22.06.2022

Выплата по уходу за инвалидами в Подмосковье стала больше

Выплату по уходу за инвалидами проиндексировали в Московской области, теперь она составляет около 28 тысяч рублей, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:03

2022-06-22T16:03

2022-06-22T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выплату по уходу за инвалидами проиндексировали в Московской области, теперь она составляет около 28 тысяч рублей, сообщил телеканал "360"."В Подмосковье проиндексирована выплата по уходу за инвалидами. Теперь она составляет порядка 28 тысяч рублей. Оформить такую выплату могут жители региона, которые ухаживают за инвалидом I или II группы", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Выплату в увеличенном размере назначат всем, кто оформил ее начиная с 1 июня. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на портале "Госуслуги". Выплата оформляется на полгода. Чтобы ее продлить, нужно снова подать заявление с согласия самого инвалида.Сейчас такую выплату в регионе получают около 600 жителей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)