ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть
ЦБ предупредил о возможном изменении тарифов ОСАГО из-за роста цен на запчасти
Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей, следует из сообщения Банка России.
"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей", — говорится в релизе.
В регуляторе уточнили, что базовая ставка для легковых машин будет находиться в диапазоне от 1646 до 7535 рублей, страховщики будут назначать цену для каждого водителя индивидуально. Таким образом, компании смогут сохранить стоимость полисов для аккуратных автолюбителей на прежнем уровне за счет повышения цены страховки для аварийных.
Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8 процента в обе стороны.
Как указали в ЦБ, согласно актуальным расчетам, самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7 процента. Это зафиксировано в обновленных справочниках Российского союза автостраховщиков, по которым рассчитывают размер страхового возмещения по ОСАГО.
Общественное обсуждение документа по новым тарифам продлится до 28 июня.