https://ria.ru/20220622/insurance-1797274931.html

ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть

ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть - РИА Новости, 22.06.2022

ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть

Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:27

2022-06-22T13:27

2022-06-22T13:27

авто

центральный банк рф (цб рф)

российский союз автостраховщиков

осаго

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей, следует из сообщения Банка России.В регуляторе уточнили, что базовая ставка для легковых машин будет находиться в диапазоне от 1646 до 7535 рублей, страховщики будут назначать цену для каждого водителя индивидуально. Таким образом, компании смогут сохранить стоимость полисов для аккуратных автолюбителей на прежнем уровне за счет повышения цены страховки для аварийных.Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8 процента в обе стороны.Как указали в ЦБ, согласно актуальным расчетам, самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7 процента. Это зафиксировано в обновленных справочниках Российского союза автостраховщиков, по которым рассчитывают размер страхового возмещения по ОСАГО.Общественное обсуждение документа по новым тарифам продлится до 28 июня.

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

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2022

Михаил Бобок

Михаил Бобок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

авто, центральный банк рф (цб рф), российский союз автостраховщиков, осаго