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ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть - РИА Новости, 22.06.2022
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ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть
ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть - РИА Новости, 22.06.2022
ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть
Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:27
2022-06-22T13:27
авто
центральный банк рф (цб рф)
российский союз автостраховщиков
осаго
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей, следует из сообщения Банка России.В регуляторе уточнили, что базовая ставка для легковых машин будет находиться в диапазоне от 1646 до 7535 рублей, страховщики будут назначать цену для каждого водителя индивидуально. Таким образом, компании смогут сохранить стоимость полисов для аккуратных автолюбителей на прежнем уровне за счет повышения цены страховки для аварийных.Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8 процента в обе стороны.Как указали в ЦБ, согласно актуальным расчетам, самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7 процента. Это зафиксировано в обновленных справочниках Российского союза автостраховщиков, по которым рассчитывают размер страхового возмещения по ОСАГО.Общественное обсуждение документа по новым тарифам продлится до 28 июня.
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авто, центральный банк рф (цб рф), российский союз автостраховщиков, осаго
13:27 22.06.2022
 
ОСАГО для аварийных водителей может подорожать на четверть

ЦБ предупредил о возможном изменении тарифов ОСАГО из-за роста цен на запчасти

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для неаккуратных водителей может вырасти из-за резкого подорожания запчастей, следует из сообщения Банка России.
"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей", — говорится в релизе.
В регуляторе уточнили, что базовая ставка для легковых машин будет находиться в диапазоне от 1646 до 7535 рублей, страховщики будут назначать цену для каждого водителя индивидуально. Таким образом, компании смогут сохранить стоимость полисов для аккуратных автолюбителей на прежнем уровне за счет повышения цены страховки для аварийных.
Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8 процента в обе стороны.
Как указали в ЦБ, согласно актуальным расчетам, самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7 процента. Это зафиксировано в обновленных справочниках Российского союза автостраховщиков, по которым рассчитывают размер страхового возмещения по ОСАГО.
Общественное обсуждение документа по новым тарифам продлится до 28 июня.
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АвтоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Российский союз автостраховщиковОСАГО
 
 
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