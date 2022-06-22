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Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет - РИА Новости, 22.06.2022
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Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет - РИА Новости, 22.06.2022
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:10
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великобритания
экономика
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% после 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.
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великобритания, экономика, цены на нефть, в мире
09:10 22.06.2022 (обновлено: 09:21 22.06.2022)
 
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,1 процента, побив рекорд за 40 лет

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% после 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.
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