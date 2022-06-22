https://ria.ru/20220622/inflyatsiya-1797204726.html

Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет - РИА Новости, 22.06.2022

Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:10

2022-06-22T09:10

2022-06-22T09:21

великобритания

экономика

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% после 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.

https://ria.ru/20220621/toplivo-1796975027.html

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великобритания, экономика, цены на нефть, в мире