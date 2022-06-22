https://ria.ru/20220622/inflyatsiya-1797204726.html
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет - РИА Новости, 22.06.2022
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:10
2022-06-22T09:10
2022-06-22T09:21
великобритания
экономика
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости/Прайм. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% после 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.
https://ria.ru/20220621/toplivo-1796975027.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:771:2049:2307_1920x0_80_0_0_91872af9e2e3aab405165e70324e9de5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, экономика, цены на нефть, в мире
09:10 22.06.2022 (обновлено: 09:21 22.06.2022)
Годовая инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,1 процента, побив рекорд за 40 лет