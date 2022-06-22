https://ria.ru/20220622/imuschestvo-1797301649.html
Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим
Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:23
2022-06-22T14:23
2022-06-22T14:23
россия
общество
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения материального вреда потерпевшим.Как отмечается в пояснительной записке, с 2017 количество преступлений экономической направленности остается стабильно высоким и ежегодно составляет порядка 105 тысяч, при этом возмещение материального ущерба составило около лишь 60 процентов.Вместе с тем, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, подозреваемые нередко принимают меры по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест.Авторы законопроекта подчеркивают, что ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.В действующем законодательстве к задачам оперативно-розыскной деятельности относится исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации. Тем самым, говорится в пояснительной записке, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать имущество, на которое налагается взыскание для возмещения материального вреда, причиненного преступлением.В связи с этим закон вносит норму о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.
https://ria.ru/20220622/zakon-1797265990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим
СФ одобрил закон о розыске имущества для возмещения материального вреда потерпевшим
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения материального вреда потерпевшим.
Как отмечается в пояснительной записке, с 2017 количество преступлений экономической направленности остается стабильно высоким и ежегодно составляет порядка 105 тысяч, при этом возмещение материального ущерба составило около лишь 60 процентов.
Вместе с тем, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, подозреваемые нередко принимают меры по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест.
Авторы законопроекта подчеркивают, что ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.
В действующем законодательстве к задачам оперативно-розыскной деятельности относится исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации. Тем самым, говорится в пояснительной записке, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать имущество, на которое налагается взыскание для возмещения материального вреда, причиненного преступлением.
В связи с этим закон вносит норму о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.