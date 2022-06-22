https://ria.ru/20220622/imuschestvo-1797301649.html

Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим

Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим - РИА Новости, 22.06.2022

Совфед одобрил закон о розыске имущества для возмещения вреда потерпевшим

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:23

2022-06-22T14:23

2022-06-22T14:23

россия

общество

совет федерации рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, расширяющий использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, необходимого для возмещения материального вреда потерпевшим.Как отмечается в пояснительной записке, с 2017 количество преступлений экономической направленности остается стабильно высоким и ежегодно составляет порядка 105 тысяч, при этом возмещение материального ущерба составило около лишь 60 процентов.Вместе с тем, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, подозреваемые нередко принимают меры по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест.Авторы законопроекта подчеркивают, что ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.В действующем законодательстве к задачам оперативно-розыскной деятельности относится исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации. Тем самым, говорится в пояснительной записке, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать имущество, на которое налагается взыскание для возмещения материального вреда, причиненного преступлением.В связи с этим закон вносит норму о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

https://ria.ru/20220622/zakon-1797265990.html

https://ria.ru/20220622/gosfond-1797262788.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)