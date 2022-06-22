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США рассматривают дополнительные меры против импорта из России - РИА Новости, 22.06.2022
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США рассматривают дополнительные меры против импорта из России
США рассматривают дополнительные меры против импорта из России - РИА Новости, 22.06.2022
США рассматривают дополнительные меры против импорта из России
США после приостановки нормальных торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта, заявила в среду... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:49
2022-06-22T19:09
экономика
сша
россия
конгресс сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США после приостановки нормальных торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта, заявила в среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, признав, что Штаты используют пошлины в качестве "оружия и инструмента наказания"."В результате принятия конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России", - сказала Тай, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.По словам представительницы американских властей, в настоящее время Вашингтон обсуждает со своими союзниками и партнерами возможность принятия дополнительных мер в отношении российского импорта."Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России", - сообщила торговый представитель США.Представитель Вашингтона признала, что американская администрация использует пошлины в качестве "оружия и инструмента наказания" в отношении России из-за событий на Украине. "Они (пошлины) могут быть использованы для самых разных целей. В случае с Россией они являются инструментом наказания. Мы используем их как своего рода оружие", - пояснила Тай.
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экономика, сша, россия, конгресс сша, санкции в отношении россии
18:49 22.06.2022 (обновлено: 19:09 22.06.2022)
 
США рассматривают дополнительные меры против импорта из России

США повысили пошлины более чем на 75 процентов российского импорта

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США после приостановки нормальных торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта, заявила в среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, признав, что Штаты используют пошлины в качестве "оружия и инструмента наказания".
"В результате принятия конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России", - сказала Тай, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.
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По словам представительницы американских властей, в настоящее время Вашингтон обсуждает со своими союзниками и партнерами возможность принятия дополнительных мер в отношении российского импорта.
"Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России", - сообщила торговый представитель США.
Представитель Вашингтона признала, что американская администрация использует пошлины в качестве "оружия и инструмента наказания" в отношении России из-за событий на Украине. "Они (пошлины) могут быть использованы для самых разных целей. В случае с Россией они являются инструментом наказания. Мы используем их как своего рода оружие", - пояснила Тай.
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