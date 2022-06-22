https://ria.ru/20220622/import-1797404470.html

США рассматривают дополнительные меры против импорта из России

США рассматривают дополнительные меры против импорта из России - РИА Новости, 22.06.2022

США рассматривают дополнительные меры против импорта из России

США после приостановки нормальных торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта, заявила в среду... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:49

2022-06-22T18:49

2022-06-22T19:09

экономика

сша

россия

конгресс сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США после приостановки нормальных торговых отношений с Россией повысили пошлины в отношении более чем 75% наименований российского импорта, заявила в среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, признав, что Штаты используют пошлины в качестве "оружия и инструмента наказания"."В результате принятия конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России", - сказала Тай, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.По словам представительницы американских властей, в настоящее время Вашингтон обсуждает со своими союзниками и партнерами возможность принятия дополнительных мер в отношении российского импорта."Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России", - сообщила торговый представитель США.Представитель Вашингтона признала, что американская администрация использует пошлины в качестве "оружия и инструмента наказания" в отношении России из-за событий на Украине. "Они (пошлины) могут быть использованы для самых разных целей. В случае с Россией они являются инструментом наказания. Мы используем их как своего рода оружие", - пояснила Тай.

https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, россия, конгресс сша, санкции в отношении россии