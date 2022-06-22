https://ria.ru/20220622/granitsy-1797195333.html

Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией

Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией - РИА Новости, 22.06.2022

Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией

Государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно, заявил РИА Новости член главного... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:10

2022-06-22T06:10

2022-06-22T06:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он напомнил, что немцы в свое время не проводили референдум, а просто разрушили Берлинскую стену, начав жить в едином государстве.Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины — это исторически русские земли. Мы — русские люди, которых три сепаратиста в Беловежской пуще насильно разделили в 1991 году, уничтожив СССР, а затем начали строить идеологическую стену, которая теперь разрушена. Наше воссоединение с Россией неизбежно, никаких границ между нами быть не должно", — добавил собеседник агентства.По его словам, ажиотажный спрос среди жителей Запорожской области на получение российского паспорта показательней всякого референдума.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/soobschenie-1796934683.html

https://ria.ru/20220620/rossiya-1796707711.html

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