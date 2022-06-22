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Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/granitsy-1797195333.html
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией - РИА Новости, 22.06.2022
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией
Государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно, заявил РИА Новости член главного... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:10
2022-06-22T06:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он напомнил, что немцы в свое время не проводили референдум, а просто разрушили Берлинскую стену, начав жить в едином государстве.Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины — это исторически русские земли. Мы — русские люди, которых три сепаратиста в Беловежской пуще насильно разделили в 1991 году, уничтожив СССР, а затем начали строить идеологическую стену, которая теперь разрушена. Наше воссоединение с Россией неизбежно, никаких границ между нами быть не должно", — добавил собеседник агентства.По его словам, ажиотажный спрос среди жителей Запорожской области на получение российского паспорта показательней всякого референдума.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/soobschenie-1796934683.html
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владимир путин, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, в мире, симферополь
06:10 22.06.2022 (обновлено: 06:15 22.06.2022)
 
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией

Член администрации Запорожской области Рогов призвал упразднить границы с Россией

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Государственной границы между исторически русскими освобожденными регионами юга Украины и Российской Федерации быть не должно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. По разным оценкам, у 60-68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ. На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть", —отметил Рогов.
Он напомнил, что немцы в свое время не проводили референдум, а просто разрушили Берлинскую стену, начав жить в едином государстве.
Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины — это исторически русские земли. Мы — русские люди, которых три сепаратиста в Беловежской пуще насильно разделили в 1991 году, уничтожив СССР, а затем начали строить идеологическую стену, которая теперь разрушена. Наше воссоединение с Россией неизбежно, никаких границ между нами быть не должно", — добавил собеседник агентства.
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По его словам, ажиотажный спрос среди жителей Запорожской области на получение российского паспорта показательней всякого референдума.

"Если человек хочет стать гражданином России, значит, он хочет жить в России. Референдум, к проведению которого мы начали готовиться, все равно западными странами признан не будет, ведь им выгодно, чтобы мы были разделенными и слабыми. Но как бы режим Зеленского и его западные кураторы не противились, Запорожская область войдет в состав России. Выбор моих земляков очевиден, другого пути чем снова жить в единой и дружной российской семье у нас нет", — заключил Рогов.

Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговВ миреСимферополь
 
 
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