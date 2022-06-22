https://ria.ru/20220622/gosduma-1797417375.html

В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений

В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений - РИА Новости, 22.06.2022

В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина мобильных приложений, который в обязательном порядке будут предустанавливать на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:04

2022-06-22T20:04

2022-06-22T23:38

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина мобильных приложений, который в обязательном порядке будут предустанавливать на технические устройства. "Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг", — говорится в документе.Отмечается, что эта мера стала особенно актуальна в условиях западных санкций, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Также существует риск прекращения работы в России иностранных магазинов приложений, а именно App Store и Google Play, уточнятся в пояснительных материалах. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин призвал создать аналог App Store и Google Play, поскольку последние вскоре могут заблокировать отечественные приложения. Сейчас в стране работают три российских магазина мобильных приложений для Android: RuMarket, NashStore и RuStore.

https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html

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общество, технологии, google, россия