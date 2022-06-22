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В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений - РИА Новости, 22.06.2022
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В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений
В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений - РИА Новости, 22.06.2022
В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина мобильных приложений, который в обязательном порядке будут предустанавливать на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:04
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина мобильных приложений, который в обязательном порядке будут предустанавливать на технические устройства. "Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг", — говорится в документе.Отмечается, что эта мера стала особенно актуальна в условиях западных санкций, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Также существует риск прекращения работы в России иностранных магазинов приложений, а именно App Store и Google Play, уточнятся в пояснительных материалах. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин призвал создать аналог App Store и Google Play, поскольку последние вскоре могут заблокировать отечественные приложения. Сейчас в стране работают три российских магазина мобильных приложений для Android: RuMarket, NashStore и RuStore.
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общество, технологии, google, россия
20:04 22.06.2022 (обновлено: 23:38 22.06.2022)
 
В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине мобильных приложений

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC0 / Foundry /
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина мобильных приложений, который в обязательном порядке будут предустанавливать на технические устройства.
"Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг", — говорится в документе.
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:02Наука
В российском магазине приложений появился иностранный софт
Отмечается, что эта мера стала особенно актуальна в условиях западных санкций, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.
Также существует риск прекращения работы в России иностранных магазинов приложений, а именно App Store и Google Play, уточнятся в пояснительных материалах.
В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин призвал создать аналог App Store и Google Play, поскольку последние вскоре могут заблокировать отечественные приложения. Сейчас в стране работают три российских магазина мобильных приложений для Android: RuMarket, NashStore и RuStore.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:52
Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store
 
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