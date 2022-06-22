https://ria.ru/20220622/google-1797367185.html

Google грозит новый оборотный штраф в России

Google грозит новый оборотный штраф в России - РИА Новости, 22.06.2022

Google грозит новый оборотный штраф в России

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенных материалов - интернет-гиганту грозит новый... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:58

2022-06-22T16:58

2022-06-22T17:47

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенных материалов - интернет-гиганту грозит новый оборотный штраф, сообщает ведомство.В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметил в Роскомнадзоре."Двадцать второго июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию", - говорится в релизе.Это нарушение предполагает штраф, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения штрафа."Видеохостинг YouTube (принадлежит Google) целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине … материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций … контента с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что на текущий момент неудаленными остается более 7 тысяч противоправных, с точки зрения Роскомнадзора, материалов на Youtube.Компания Google и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google оштрафован на общую сумму 68 миллионов рублей, не считая оборотного штрафа.

https://ria.ru/20220621/sud-1797088885.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, происшествия