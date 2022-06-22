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Google грозит новый оборотный штраф в России - РИА Новости, 22.06.2022
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Google грозит новый оборотный штраф в России
Google грозит новый оборотный штраф в России - РИА Новости, 22.06.2022
Google грозит новый оборотный штраф в России
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенных материалов - интернет-гиганту грозит новый... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:58
2022-06-22T17:47
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенных материалов - интернет-гиганту грозит новый оборотный штраф, сообщает ведомство.В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметил в Роскомнадзоре."Двадцать второго июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию", - говорится в релизе.Это нарушение предполагает штраф, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения штрафа."Видеохостинг YouTube (принадлежит Google) целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине … материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций … контента с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что на текущий момент неудаленными остается более 7 тысяч противоправных, с точки зрения Роскомнадзора, материалов на Youtube.Компания Google и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google оштрафован на общую сумму 68 миллионов рублей, не считая оборотного штрафа.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, происшествия
16:58 22.06.2022 (обновлено: 17:47 22.06.2022)
 
Google грозит новый оборотный штраф в России

Роскомнадзор составил протокол на Google за повторное неудаление запрещенных материалов

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google за повторное неудаление запрещенных материалов - интернет-гиганту грозит новый оборотный штраф, сообщает ведомство.
В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметил в Роскомнадзоре.
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"Двадцать второго июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию", - говорится в релизе.
Это нарушение предполагает штраф, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения штрафа.
"Видеохостинг YouTube (принадлежит Google) целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине … материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций … контента с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на текущий момент неудаленными остается более 7 тысяч противоправных, с точки зрения Роскомнадзора, материалов на Youtube.
Компания Google и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google оштрафован на общую сумму 68 миллионов рублей, не считая оборотного штрафа.
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