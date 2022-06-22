https://ria.ru/20220622/germaniya-1797366677.html
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить - РИА Новости, 22.06.2022
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить
Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:57
2022-06-22T16:57
2022-06-22T16:57
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Выступая в бундестаге, он сказал, что "партнерство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года", где это заявлено целью двусторонних отношений, "невозможно представить в обозримое время".
https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html
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в мире, россия, германия, олаф шольц
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить
Шольц: партнерство Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить