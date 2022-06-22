https://ria.ru/20220622/germaniya-1797366677.html

Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить

Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить - РИА Новости, 22.06.2022

Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить

Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:57

2022-06-22T16:57

2022-06-22T16:57

в мире

россия

германия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193050_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_04440780f087b1b54bf8f1a9495ccf6c.jpg

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Выступая в бундестаге, он сказал, что "партнерство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года", где это заявлено целью двусторонних отношений, "невозможно представить в обозримое время".

https://ria.ru/20220530/berlin-1791631273.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, олаф шольц