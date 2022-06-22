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Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить - РИА Новости, 22.06.2022
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Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить - РИА Новости, 22.06.2022
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить
Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:57
2022-06-22T16:57
в мире
россия
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Выступая в бундестаге, он сказал, что "партнерство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года", где это заявлено целью двусторонних отношений, "невозможно представить в обозримое время".
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в мире, россия, германия, олаф шольц
16:57 22.06.2022
 
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить

Шольц: партнерство Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Партнерские отношения Германии с Россией в обозримом будущем невозможно представить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Выступая в бундестаге, он сказал, что "партнерство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года", где это заявлено целью двусторонних отношений, "невозможно представить в обозримое время".
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