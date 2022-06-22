https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций

"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 22.06.2022

"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций

Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:48

2022-06-22T19:48

2022-06-22T23:46

экономика

европа

норвегия

азербайджан

северный поток

германия

в мире

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале Reuters."На сегодняшний день у нас проблемы", — приводит издание слова главы Федерального сетевого агентства страны (BNA) Клауса Мюллера.В статье уточняется, что, оказавшись в кризисной ситуации, Европа стремится увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, Норвегии или Азербайджана, но большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче. Не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа — не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти Германии заявили о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

европа

норвегия

азербайджан

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, европа, норвегия, азербайджан, северный поток, германия, в мире