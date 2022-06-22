19:48 22.06.2022 (обновлено: 23:46 22.06.2022)
"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций
Reuters: Германии грозит рецессия в случае полного прекращения поставок российского газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале Reuters.
"На сегодняшний день у нас проблемы", — приводит издание слова главы Федерального сетевого агентства страны (BNA) Клауса Мюллера.
Вчера, 08:00Выживет ли Европа без российского газа
В статье уточняется, что, оказавшись в кризисной ситуации, Европа стремится увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, Норвегии или Азербайджана, но большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче. Не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа — не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти Германии заявили о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.