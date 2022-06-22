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"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 22.06.2022
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"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций
"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 22.06.2022
"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций
Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:48
2022-06-22T23:46
экономика
европа
норвегия
азербайджан
северный поток
германия
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале Reuters."На сегодняшний день у нас проблемы", — приводит издание слова главы Федерального сетевого агентства страны (BNA) Клауса Мюллера.В статье уточняется, что, оказавшись в кризисной ситуации, Европа стремится увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, Норвегии или Азербайджана, но большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче. Не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа — не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти Германии заявили о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
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норвегия
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экономика, европа, норвегия, азербайджан, северный поток, германия, в мире
19:48 22.06.2022 (обновлено: 23:46 22.06.2022)
 
"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций

Reuters: Германии грозит рецессия в случае полного прекращения поставок российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале Reuters.
"На сегодняшний день у нас проблемы", — приводит издание слова главы Федерального сетевого агентства страны (BNA) Клауса Мюллера.
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Выживет ли Европа без российского газа
В статье уточняется, что, оказавшись в кризисной ситуации, Европа стремится увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, Норвегии или Азербайджана, но большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче. Не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа — не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти Германии заявили о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
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ЭкономикаЕвропаНорвегияАзербайджанСеверный потокГерманияВ мире
 
 
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