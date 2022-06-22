https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html

Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа

Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа - РИА Новости, 22.06.2022

Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:01

2022-06-22T18:01

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АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность поставки природного газа в Венгрию в случае возникновения проблем с поставками из России, сообщила пресс-служба миниэнерго.Сийярто находится в Афинах, где прошли его переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.Скрекас представил венгерскому министру полный план правительства по достаточности снабжения страны и меры по бесперебойному снабжению страны природным газом в связи с кризисом на Украине.На встрече рассматривалась возможность участия Венгрии в качестве постоянного члена в Восточно-Средиземноморском газовом форуме (East Mediterranean Gas Forum)."На встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто мы обсудили необходимость того, чтобы две страны стали независимыми от российского ископаемого топлива, и меры, которые мы приняли в этом направлении. В критический момент мы укрепляем двустороннее партнерство, чтобы повысить нашу энергетическую конкурентоспособность и безопасность", - сказал Скрекас."Более тесное сотрудничество между европейскими странами для ускорения зеленого перехода - единственное решение для защиты нашего континента и защиты потребителей, обеспечения доступных цен на энергию", - заявил министр энергетики.

https://ria.ru/20220622/gaz-1797212644.html

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Евгения Нефедова

цены на нефть, петер сийярто, никос дендиас, венгрия, афины, украина, мид греции‎