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Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа - РИА Новости, 22.06.2022
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Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа
Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа - РИА Новости, 22.06.2022
Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа
Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность РИА Новости, 22.06.2022
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АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность поставки природного газа в Венгрию в случае возникновения проблем с поставками из России, сообщила пресс-служба миниэнерго.Сийярто находится в Афинах, где прошли его переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.Скрекас представил венгерскому министру полный план правительства по достаточности снабжения страны и меры по бесперебойному снабжению страны природным газом в связи с кризисом на Украине.На встрече рассматривалась возможность участия Венгрии в качестве постоянного члена в Восточно-Средиземноморском газовом форуме (East Mediterranean Gas Forum)."На встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто мы обсудили необходимость того, чтобы две страны стали независимыми от российского ископаемого топлива, и меры, которые мы приняли в этом направлении. В критический момент мы укрепляем двустороннее партнерство, чтобы повысить нашу энергетическую конкурентоспособность и безопасность", - сказал Скрекас."Более тесное сотрудничество между европейскими странами для ускорения зеленого перехода - единственное решение для защиты нашего континента и защиты потребителей, обеспечения доступных цен на энергию", - заявил министр энергетики.
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цены на нефть, петер сийярто, никос дендиас, венгрия, афины, украина, мид греции‎
18:01 22.06.2022 (обновлено: 18:10 22.06.2022)
 
Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа

Греция и Венгрия начали искать источники газа на случай проблем с поставками из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность поставки природного газа в Венгрию в случае возникновения проблем с поставками из России, сообщила пресс-служба миниэнерго.
Сийярто находится в Афинах, где прошли его переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Скрекас представил венгерскому министру полный план правительства по достаточности снабжения страны и меры по бесперебойному снабжению страны природным газом в связи с кризисом на Украине.
"Два министра обсудили возможность отправки природного газа в Венгрию через Болгарию и Румынию в случае возникновения проблем с поставками из России. Они также отметили важность газовых месторождений Восточного Средиземноморья для диверсификации источников энергии и маршрутов поставок и независимости Европы от импорта российского ископаемого топлива", - говорится в сообщении.
На встрече рассматривалась возможность участия Венгрии в качестве постоянного члена в Восточно-Средиземноморском газовом форуме (East Mediterranean Gas Forum).
"На встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто мы обсудили необходимость того, чтобы две страны стали независимыми от российского ископаемого топлива, и меры, которые мы приняли в этом направлении. В критический момент мы укрепляем двустороннее партнерство, чтобы повысить нашу энергетическую конкурентоспособность и безопасность", - сказал Скрекас.
"Более тесное сотрудничество между европейскими странами для ускорения зеленого перехода - единственное решение для защиты нашего континента и защиты потребителей, обеспечения доступных цен на энергию", - заявил министр энергетики.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:55
Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней
 
Цены на нефтьПетер СийяртоНикос ДендиасВенгрияАфиныУкраинаМИД Греции‎
 
 
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