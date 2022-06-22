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Калининградские власти ответили на вопрос о планах Литвы перекрыть газ - РИА Новости, 22.06.2022
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Калининградские власти ответили на вопрос о планах Литвы перекрыть газ
Калининградские власти ответили на вопрос о планах Литвы перекрыть газ - РИА Новости, 22.06.2022
Калининградские власти ответили на вопрос о планах Литвы перекрыть газ
Калининградские власти не располагают официальной информацией в связи с утверждениями в СМИ, что Литва якобы перекроет газ в Калининград, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:12
2022-06-22T13:12
экономика
антон алиханов
литва
калининградская область
калининград
природный газ
в мире
россия
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Калининградские власти не располагают официальной информацией в связи с утверждениями в СМИ, что Литва якобы перекроет газ в Калининград, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее СМИ написали о заявлении одного из хорватских журналистов, который, ссылаясь на источники, утверждает, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область якобы может попытаться перекрыть поставки газа в регион."Давайте оперировать официальными заявлениями, а не сомнительными инсайдами хорватских журналистов. Официальных заявлений, по нашей информации, нет", - заявил Лысков.В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.
https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797266905.html
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экономика, антон алиханов, литва, калининградская область, калининград, природный газ, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, газпром
13:12 22.06.2022
 
Калининградские власти ответили на вопрос о планах Литвы перекрыть газ

Представитель Калининградской области Лысков: заявлений Литвы о перекрытии газа нет

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Калининградские власти не располагают официальной информацией в связи с утверждениями в СМИ, что Литва якобы перекроет газ в Калининград, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее СМИ написали о заявлении одного из хорватских журналистов, который, ссылаясь на источники, утверждает, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область якобы может попытаться перекрыть поставки газа в регион.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 13:01
Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано
"Давайте оперировать официальными заявлениями, а не сомнительными инсайдами хорватских журналистов. Официальных заявлений, по нашей информации, нет", - заявил Лысков.
В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 13:00
Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас
 
ЭкономикаАнтон АлихановЛитваКалининградская областьКалининградПриродный газВ миреРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзГазпром
 
 
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