Калининградские власти ответили на вопрос о планах Литвы перекрыть газ
Представитель Калининградской области Лысков: заявлений Литвы о перекрытии газа нет
Центр Калининграда. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Калининградские власти не располагают официальной информацией в связи с утверждениями в СМИ, что Литва якобы перекроет газ в Калининград, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее СМИ написали о заявлении одного из хорватских журналистов, который, ссылаясь на источники, утверждает, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область якобы может попытаться перекрыть поставки газа в регион.
"Давайте оперировать официальными заявлениями, а не сомнительными инсайдами хорватских журналистов. Официальных заявлений, по нашей информации, нет", - заявил Лысков.
В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.