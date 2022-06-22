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ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2022
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ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома"
ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2022
ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать "Газпром" к 2026 году продавать на бирже газ объемом десять процентов от поставок на внутренний... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:11
2022-06-22T11:19
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
газпром
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать "Газпром" к 2026 году продавать на бирже газ объемом десять процентов от поставок на внутренний рынок, говорится в сообщении службы. Для независимых производителей этот норматив хотят установить в размере трех процентов с последующим повышением до десяти."Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов", — указывает ФАС.Этот шаг предлагается сделать в рамках Национального плана развития конкуренции. Он позволит использовать биржевые котировки как индикаторы рыночной стоимости голубого топлива, и станет препятствием к установлению монопольных цен, указывает служба.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром
10:11 22.06.2022 (обновлено: 11:19 22.06.2022)
 
ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома"

ФАС предложила обязать "Газпром" продавать 10% топлива на бирже

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбъект газотранспортной инфраструктуры
Объект газотранспортной инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Объект газотранспортной инфраструктуры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать "Газпром" к 2026 году продавать на бирже газ объемом десять процентов от поставок на внутренний рынок, говорится в сообщении службы.
Для независимых производителей этот норматив хотят установить в размере трех процентов с последующим повышением до десяти.
"Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов", — указывает ФАС.
Этот шаг предлагается сделать в рамках Национального плана развития конкуренции. Он позволит использовать биржевые котировки как индикаторы рыночной стоимости голубого топлива, и станет препятствием к установлению монопольных цен, указывает служба.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Газпром
 
 
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