https://ria.ru/20220622/gaz-1797216281.html

ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома"

ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2022

ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать "Газпром" к 2026 году продавать на бирже газ объемом десять процентов от поставок на внутренний... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:11

2022-06-22T10:11

2022-06-22T11:19

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

газпром

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать "Газпром" к 2026 году продавать на бирже газ объемом десять процентов от поставок на внутренний рынок, говорится в сообщении службы. Для независимых производителей этот норматив хотят установить в размере трех процентов с последующим повышением до десяти."Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов", — указывает ФАС.Этот шаг предлагается сделать в рамках Национального плана развития конкуренции. Он позволит использовать биржевые котировки как индикаторы рыночной стоимости голубого топлива, и станет препятствием к установлению монопольных цен, указывает служба.

https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром