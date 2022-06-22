https://ria.ru/20220622/gaz-1797212644.html

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней - РИА Новости, 22.06.2022

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней

Поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в среду ожидаются на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:55

2022-06-22T09:55

2022-06-22T09:55

экономика

европа

украина

газпром

северный поток

турецкий поток

оператор гтс украины

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в среду ожидаются на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.Согласно сайту оператора "Северного потока", номинации на прокачку на газовые сутки 22 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Прокачка через Украину также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 22 июня составляет 41,9 миллиона кубометров (днем ранее 41,4 миллиона). На этом уровне показатель держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.С 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это еще больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.В то же время выработка ветрогенерации в ЕС после достижения в воскресенье июньского максимума в 17,4% от общего объема в понедельник снизилась до 9,7%, а во вторник - до 8,3%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,67%, а в прошлом месяце - 14,25%.Между тем, Европа продолжает активную закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности "подземок" на газовые сутки 20 июня (закончились в 7.00 мск 21 июня) составляет 55,06% (рост за день на 0,32 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 58,6 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220621/gaz-1796935942.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, украина, газпром, северный поток, турецкий поток, оператор гтс украины, россия