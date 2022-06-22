Глава минобороны ФРГ пообещала поддержку НАТО Литве в споре с Россией
Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала поддержку НАТО Литве в споре с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии . Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Союзники по НАТО уверены в том, что никто в альянсе не будет оставлен в одиночестве перед лицом угрозы, заявила в среду в бундестаге ФРГ министр обороны Кристина Ламбрехт, отвечая на вопрос об эскалации между Россией и Литвой по поводу транзита в Калининград и оценке Берлином данной ситуации.
"Ситуация в Литве такова, что мы, как альянс, очень ясно заявили, что мы поддерживаем восточный фланг очень интенсивно. И мы сделали это очень быстро, мы усилили наш контингент не только военнослужащими...., (но и) соответствующими вооружениями, техникой. Нам крайне важно, чтобы каждый наш союзник мог доверять тому, что мы постоим друг за друга, мог бы положиться на то, что в альянсе никого не оставляют в одиночестве", - сказала Ламбрехт.
Она добавила, что сила этой позиции НАТО была "доказана в минувшие недели", в то время как российское руководство "этого, видимо, не ожидало". Министр призвала "продолжать действовать" в этом направлении.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Россия рассматривает варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, он ответил, что "о различных".
Ответные меры Вильнюсу на запрет транзита через Литву ряда российских товаров будут не дипломатическими, а практическими, сообщила позже Захарова.
Министерство обороны Литвы неоднократно заявляло, что добивается усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад. Передовой батальон в Литве возглавляет Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 7 июня, что в Берлине готовы усилить свой контингент в Литве до бригады.