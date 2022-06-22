17:28 22.06.2022 (обновлено: 17:43 22.06.2022)
Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией
Командующий ВС Финляндии Кивинен заявил о готовности страны к возможной войне с Россией
Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью Reuters.
"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", — сказал он.
Никаких доказательств готовящегося на Финляндию "нападения" он не предоставил.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.