https://ria.ru/20220622/finlyandiya-1797382819.html

Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией

Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией - РИА Новости, 22.06.2022

Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:28

2022-06-22T17:28

2022-06-22T17:43

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью Reuters."Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", — сказал он.Никаких доказательств готовящегося на Финляндию "нападения" он не предоставил.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220622/nato-1797357643.html

https://ria.ru/20220621/nato-1796952000.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, финляндия, россия, нато, ситуация на украине