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Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией - РИА Новости, 22.06.2022
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Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией
Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией - РИА Новости, 22.06.2022
Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией
Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:28
2022-06-22T17:43
в мире
финляндия
россия
нато
ситуация на украине
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью Reuters."Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", — сказал он.Никаких доказательств готовящегося на Финляндию "нападения" он не предоставил.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220622/nato-1797357643.html
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в мире, финляндия, россия, нато, ситуация на украине
17:28 22.06.2022 (обновлено: 17:43 22.06.2022)
 
Командующий ВС Финляндии заявил о готовности к возможной войне с Россией

Командующий ВС Финляндии Кивинен заявил о готовности страны к возможной войне с Россией

© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonВоеннослужащие армии Финляндии во время учений
Военнослужащие армии Финляндии во время учений - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson
Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Финляндия десятилетиями готовилась к "нападению России" и готова оказать сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью Reuters.
"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", — сказал он.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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