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Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате - РИА Новости, 22.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220622/festival-1797257083.html
Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате
Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате - РИА Новости, 22.06.2022
Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате
Russian Film Festival расширяет присутствие в Бразилии, два мероприятия пройдут в офлайн и онлайн-форматах, сообщили в пресс-службе "Роскино". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:37
2022-06-22T14:37
культура
новости культуры
бразилия
латинская америка
сан-паулу (город)
брикс
виктория исакова
милош бикович
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Russian Film Festival расширяет присутствие в Бразилии, два мероприятия пройдут в офлайн и онлайн-форматах, сообщили в пресс-службе "Роскино".Среди них спортивная драма Елены Хазановой "Один вдох" с Викторией Исаковой, режиссерский дебют Наталии Кончаловской – трагикомедия "Первый снег", романтическая комедия Сони Карпуниной "Хочу замуж" с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус.Второе мероприятие пройдет онлайн с 30 июня по 21 июля на платформе Belas Artes A La Carte. Программа показов будет расширена."Онлайн-фестиваль Russian Film Festival – Volta ao Mundo дополнится сериалом Анны Меликян "Нежность" с Викторией Исаковой, Евгением Цыгановым и Константином Хабенским в главных ролях, мелодрамой Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?" с Аней Чиповской, а также двумя фильмами в жанре хоррор, столь популярном в странах Латинской Америки, – это "Ледяной Де мон" Ивана Капитонова и "Побочный эффект" Алексея Казакова", — уточняют в пресс-службе. Все фильмы покажут на русском языке с португальскими субтитрами."Проведение Russian Film Festival в Бразилии – логичный шаг по расширению культурных связей со странами БРИКС. 24 мая был подписан план действий по реализации соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2022-2026 годы, и развитие партнерства в сфере креативных индустрий – один из важных пунктов этого плана. Уверена, что новинки российского кино найдут отклик у бразильской аудитории, которая так тепло каждый год встречает Russian Film Festival", — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.Бразилия принимает Russian Film Festival уже третий год подряд: в 2020-2021 годах онлайн-недели кино собрали более 36 тысяч зрителей.
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новости культуры, бразилия, латинская америка, сан-паулу (город), брикс, виктория исакова, милош бикович, кристина асмус, кино и сериалы, евгений цыганов, константин хабенский, анна чиповская, ольга любимова
14:37 22.06.2022
 
Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате

Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате, сообщает "Роскино"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Russian Film Festival расширяет присутствие в Бразилии, два мероприятия пройдут в офлайн и онлайн-форматах, сообщили в пресс-службе "Роскино".
"23 июня в Бразилии откроются недели российского кино Russian Film Festival – Volta ao Mundo. (...) C 23 по 26 июня в Сан-Паулу на площадке кинотеатра Petra Belas Artes состоятся бесплатные показы четырех российских фильмов", — говорится в сообщении.
Среди них спортивная драма Елены Хазановой "Один вдох" с Викторией Исаковой, режиссерский дебют Наталии Кончаловской – трагикомедия "Первый снег", романтическая комедия Сони Карпуниной "Хочу замуж" с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус.
Второе мероприятие пройдет онлайн с 30 июня по 21 июля на платформе Belas Artes A La Carte. Программа показов будет расширена.
"Онлайн-фестиваль Russian Film Festival – Volta ao Mundo дополнится сериалом Анны Меликян "Нежность" с Викторией Исаковой, Евгением Цыгановым и Константином Хабенским в главных ролях, мелодрамой Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?" с Аней Чиповской, а также двумя фильмами в жанре хоррор, столь популярном в странах Латинской Америки, – это "Ледяной Де мон" Ивана Капитонова и "Побочный эффект" Алексея Казакова", — уточняют в пресс-службе.
© Общественное мнение (2020)Кадр из сериала "Нежность"
Кадр из сериала Нежность
1 из 2
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Хочу замуж"
Кадр из фильма Хочу замуж
2 из 2
Кадр из фильма "Хочу замуж"
© Централ Партнершип
1 из 2
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
2 из 2
Кадр из фильма "Хочу замуж"
© Централ Партнершип
Все фильмы покажут на русском языке с португальскими субтитрами.
"Проведение Russian Film Festival в Бразилии – логичный шаг по расширению культурных связей со странами БРИКС. 24 мая был подписан план действий по реализации соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2022-2026 годы, и развитие партнерства в сфере креативных индустрий – один из важных пунктов этого плана. Уверена, что новинки российского кино найдут отклик у бразильской аудитории, которая так тепло каждый год встречает Russian Film Festival", — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.
Бразилия принимает Russian Film Festival уже третий год подряд: в 2020-2021 годах онлайн-недели кино собрали более 36 тысяч зрителей.
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КультураНовости культурыБразилияЛатинская АмерикаСан-Паулу (город)БРИКСВиктория ИсаковаМилош БиковичКристина АсмусКино и сериалыЕвгений ЦыгановКонстантин ХабенскийАнна ЧиповскаяОльга Любимова
 
 
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