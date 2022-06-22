https://ria.ru/20220622/festival-1797257083.html

Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате

Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате - РИА Новости, 22.06.2022

Russian Film Festival пройдет в Бразилии в расширенном формате

Russian Film Festival расширяет присутствие в Бразилии, два мероприятия пройдут в офлайн и онлайн-форматах, сообщили в пресс-службе "Роскино". РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:37

2022-06-22T14:37

2022-06-22T14:37

культура

новости культуры

бразилия

латинская америка

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брикс

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милош бикович

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Russian Film Festival расширяет присутствие в Бразилии, два мероприятия пройдут в офлайн и онлайн-форматах, сообщили в пресс-службе "Роскино".Среди них спортивная драма Елены Хазановой "Один вдох" с Викторией Исаковой, режиссерский дебют Наталии Кончаловской – трагикомедия "Первый снег", романтическая комедия Сони Карпуниной "Хочу замуж" с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус.Второе мероприятие пройдет онлайн с 30 июня по 21 июля на платформе Belas Artes A La Carte. Программа показов будет расширена."Онлайн-фестиваль Russian Film Festival – Volta ao Mundo дополнится сериалом Анны Меликян "Нежность" с Викторией Исаковой, Евгением Цыгановым и Константином Хабенским в главных ролях, мелодрамой Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?" с Аней Чиповской, а также двумя фильмами в жанре хоррор, столь популярном в странах Латинской Америки, – это "Ледяной Де мон" Ивана Капитонова и "Побочный эффект" Алексея Казакова", — уточняют в пресс-службе. Все фильмы покажут на русском языке с португальскими субтитрами."Проведение Russian Film Festival в Бразилии – логичный шаг по расширению культурных связей со странами БРИКС. 24 мая был подписан план действий по реализации соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2022-2026 годы, и развитие партнерства в сфере креативных индустрий – один из важных пунктов этого плана. Уверена, что новинки российского кино найдут отклик у бразильской аудитории, которая так тепло каждый год встречает Russian Film Festival", — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.Бразилия принимает Russian Film Festival уже третий год подряд: в 2020-2021 годах онлайн-недели кино собрали более 36 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20220609/kino-1794239045.html

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латинская америка

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бразилия, латинская америка, сан-паулу (город), брикс, виктория исакова, милош бикович, кристина асмус, кино и сериалы, евгений цыганов, константин хабенский, анна чиповская, ольга любимова