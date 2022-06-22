Рейтинг@Mail.ru
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре - РИА Новости, 22.06.2022
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:48
2022-06-22T16:48
шоубиз
евровидение
шоу-бизнес
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/75/1527747589_0:0:6016:3384_1920x0_80_0_0_86a60fe3e5bf2ba797cabee43d463d7f.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации.Участниками проекта станут 50 сильнейших вокалистов из числа студенческой молодежи. Универвидение традиционно проходит уже 11 лет. В его программе – конкурсные прослушивания, работа с экспертами, образовательная программа и шоу. Сначала конкурсантов распределяют по наставникам, потом они с ними готовятся к отбору в финал. Эксперты проекта – звездные музыканты и продюсеры.Ранее о создании аналога Евровидения высказался Николай Басков. Он отметил, что Российская музыкальная ассоциация уже сделала соответствующее предложение.
https://ria.ru/20220619/evrovidenie-1796616196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/75/1527747589_464:0:5819:4016_1920x0_80_0_0_a358493d01c7fc91c55a84dcd71ffce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евровидение, шоу-бизнес, новости культуры
16:48 22.06.2022
 
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре

Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре в ноябре

© Фото : Bruno Cervera on UnsplashМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Bruno Cervera on Unsplash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации.
Участниками проекта станут 50 сильнейших вокалистов из числа студенческой молодежи.
Универвидение традиционно проходит уже 11 лет. В его программе – конкурсные прослушивания, работа с экспертами, образовательная программа и шоу. Сначала конкурсантов распределяют по наставникам, потом они с ними готовятся к отбору в финал. Эксперты проекта – звездные музыканты и продюсеры.
Ранее о создании аналога Евровидения высказался Николай Басков. Он отметил, что Российская музыкальная ассоциация уже сделала соответствующее предложение.
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 21:48Шоубиз
В Польше отреагировали на перенос конкурса "Евровидение – 2023" с Украины
 
ШоубизЕвровидениеШоу-бизнесНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала