https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html

Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре

Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре - РИА Новости, 22.06.2022

Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре

Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:48

2022-06-22T16:48

2022-06-22T16:48

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации.Участниками проекта станут 50 сильнейших вокалистов из числа студенческой молодежи. Универвидение традиционно проходит уже 11 лет. В его программе – конкурсные прослушивания, работа с экспертами, образовательная программа и шоу. Сначала конкурсантов распределяют по наставникам, потом они с ними готовятся к отбору в финал. Эксперты проекта – звездные музыканты и продюсеры.Ранее о создании аналога Евровидения высказался Николай Басков. Он отметил, что Российская музыкальная ассоциация уже сделала соответствующее предложение.

https://ria.ru/20220619/evrovidenie-1796616196.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

евровидение, шоу-бизнес, новости культуры