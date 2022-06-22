https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре - РИА Новости, 22.06.2022
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:48
2022-06-22T16:48
2022-06-22T16:48
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации.Участниками проекта станут 50 сильнейших вокалистов из числа студенческой молодежи. Универвидение традиционно проходит уже 11 лет. В его программе – конкурсные прослушивания, работа с экспертами, образовательная программа и шоу. Сначала конкурсантов распределяют по наставникам, потом они с ними готовятся к отбору в финал. Эксперты проекта – звездные музыканты и продюсеры.Ранее о создании аналога Евровидения высказался Николай Басков. Он отметил, что Российская музыкальная ассоциация уже сделала соответствующее предложение.
https://ria.ru/20220619/evrovidenie-1796616196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение, шоу-бизнес, новости культуры
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре в ноябре
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре с 7 по 11 ноября, говорится в пресс-релизе организации.
Участниками проекта станут 50 сильнейших вокалистов из числа студенческой молодежи.
Универвидение традиционно проходит уже 11 лет. В его программе – конкурсные прослушивания, работа с экспертами, образовательная программа и шоу. Сначала конкурсантов распределяют по наставникам, потом они с ними готовятся к отбору в финал. Эксперты проекта – звездные музыканты и продюсеры.
Ранее о создании аналога Евровидения высказался Николай Басков. Он отметил, что Российская музыкальная ассоциация уже сделала
соответствующее предложение.