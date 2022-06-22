https://ria.ru/20220622/evrosoyuz-1797192030.html

Азаров предрек распад Евросоюза из-за политики "выравнивания"

Азаров предрек распад Евросоюза из-за политики "выравнивания" - РИА Новости, 22.06.2022

Азаров предрек распад Евросоюза из-за политики "выравнивания"

Принцип "выравнивания", действующий в Евросоюзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, поскольку им приходится платить отчисления другим... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T04:11

2022-06-22T04:11

2022-06-22T04:11

украина

великобритания

евросоюз

в мире

николай азаров (политик)

москва

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Принцип "выравнивания", действующий в Евросоюзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, поскольку им приходится платить отчисления другим странам, что люди не всегда воспринимают позитивно, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, этот принцип заключается в том, что "богатые страны Европейского Союза отчисляют из своих бюджетов определенные средства на дотацию выравнивания".По его словам, поступающие в менее развитые страны ЕС средства в каких-то государствах идут на "развитие инфраструктуры, строительство дорог, а где-то просто пропадают в бездонных карманах чиновников, разворовываются, тратятся неэффективно и не реализуют свои цели".Азаров полагает, что политика ЕС не является рациональной, поскольку средства, которые теоретически могут быть направлены на Украину, по его оценке, вряд ли будут эффективно использоваться в соответствии с заявленными целями."Я имею в виду по дотациям выравнивания. Она (политика — ред.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться", — заключил он.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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украина, великобритания, евросоюз, в мире, николай азаров (политик), москва