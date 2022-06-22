Азаров предрек распад Евросоюза из-за политики "выравнивания"
Экс-премьер Украины Азаров: политика "выравнивания" приведет к выходу развитых стран из ЕС
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Принцип "выравнивания", действующий в Евросоюзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, поскольку им приходится платить отчисления другим странам, что люди не всегда воспринимают позитивно, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, этот принцип заключается в том, что "богатые страны Европейского Союза отчисляют из своих бюджетов определенные средства на дотацию выравнивания".
"То есть практически все граждане Германии, Франции, Нидерландов, других стран за то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания", — сказал экс-премьер.
По его словам, поступающие в менее развитые страны ЕС средства в каких-то государствах идут на "развитие инфраструктуры, строительство дорог, а где-то просто пропадают в бездонных карманах чиновников, разворовываются, тратятся неэффективно и не реализуют свои цели".
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Азаров полагает, что политика ЕС не является рациональной, поскольку средства, которые теоретически могут быть направлены на Украину, по его оценке, вряд ли будут эффективно использоваться в соответствии с заявленными целями.
"Я имею в виду по дотациям выравнивания. Она (политика — ред.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться", — заключил он.
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