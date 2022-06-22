14:26 22.06.2022 (обновлено: 14:28 22.06.2022)
Разрыв с Европой позволит уйти от "экологизма", заявил эксперт
Каленков: разрыв с Европой позволяет уйти от "экологизма" и заняться газификацией
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. России нет большого смысла массово развивать зеленую энергетику, в частности, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а реальным решением в том числе и экологической проблемы может стать газификация всей страны, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков.
В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Объем программы составляет 360 миллиардов рублей. В 2022–2027 годах планировалось ввести в строй 4,5 гигаватта генерации на основе ВИЭ. При этом глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял в рамках ПМЭФ ранее в июне, что министерство намерено пересмотреть стратегию развития ВИЭ, но отметил, что отказа от "зеленой повестки" в целом не будет.
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"Отвечая на вопрос, сможем ли мы продолжать развивать зеленую повестку на уровне реализации каких-то проектов без участия западных партнеров, то я не вижу большого смысла развивать ее массово. Вот перевести всю страну на газ - это действительно задача. На мой взгляд, намного более важно дотянуть газ до отдаленных и даже не столь отдаленных районов", - прокомментировал собеседник агентства.
Каленков отметил в связи с этим, что разрыв связей с Европой позволил России начать переход от "натиска экологизма" к более спокойным и взвешенным позициям и пересмотреть стратегию развития энергетики. С другой стороны, по оценкам эксперта, и с точки зрения глобальной экологии выгоднее использовать классическое газовое топливо, а "не мудрить с солнечными батареями и ветропарками".
Так, Каленков привел в пример Мурманскую область, которая, по его словам, сейчас вся не газифицирована и является крупнейшим в стране потребителем мазута в объеме почти 1 миллион тонн в год. "Поэтому в данной ситуации газификация региона - это реальное решение экологической проблемы," - пояснил аналитик.
"Возобновляемые источники энергии - это хорошая, правильная вещь, только не везде и не всегда. По большому счету, их применение требует трезвого инженерного и экономического расчета," - резюмировал он.
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