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Эстония заявила, что Россия имитировала на учениях ракетные удары по Балтии - РИА Новости, 22.06.2022
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Эстония заявила, что Россия имитировала на учениях ракетные удары по Балтии
Эстония заявила, что Россия имитировала на учениях ракетные удары по Балтии - РИА Новости, 22.06.2022
Эстония заявила, что Россия имитировала на учениях ракетные удары по Балтии
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет утверждает, что в ходе недавних учений Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:51
2022-06-22T14:51
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эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет утверждает, что в ходе недавних учений Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии."По данным эстонской разведки, Россия имитировала обстрел Эстонии и других стран Балтии во время своих недавних ракетных учений. Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами", - сказал Лаанет порталу государственного телерадиовещания ERR.По словам министра, в российских учениях, в ходе которых отрабатывают нападение на страны Балтии, нет ничего нового. "Но раскрытие такой деятельности поможет объяснить нашим союзникам необходимость укрепления восточного крыла НАТО. Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня", - добавил Лаанет.Министр обороны также поблагодарил эстонские спецслужбы, которые, по его мнению, установили и раскрыли информацию о направлении пуска ракет на российских учениях."Разведка и раннее предупреждение всегда имели для меня ключевое значение, потому что нам нужно знать, что планирует наш потенциальный противник, что он отрабатывает, в какой момент материализуются какие-то уровни угрозы, чтобы наши резервные силы и союзники могли быть к этому готовы", – подчеркнул Лаанет.
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
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космос - риа наука, эстония, балтия, россия, нато
14:51 22.06.2022
 
Эстония заявила, что Россия имитировала на учениях ракетные удары по Балтии

Министр обороны Эстонии Лаанет: Россия имитировала на учениях ракетные удары по Балтии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет утверждает, что в ходе недавних учений Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии.
"По данным эстонской разведки, Россия имитировала обстрел Эстонии и других стран Балтии во время своих недавних ракетных учений. Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами", - сказал Лаанет порталу государственного телерадиовещания ERR.
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По словам министра, в российских учениях, в ходе которых отрабатывают нападение на страны Балтии, нет ничего нового. "Но раскрытие такой деятельности поможет объяснить нашим союзникам необходимость укрепления восточного крыла НАТО. Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня", - добавил Лаанет.
Министр обороны также поблагодарил эстонские спецслужбы, которые, по его мнению, установили и раскрыли информацию о направлении пуска ракет на российских учениях.
"Разведка и раннее предупреждение всегда имели для меня ключевое значение, потому что нам нужно знать, что планирует наш потенциальный противник, что он отрабатывает, в какой момент материализуются какие-то уровни угрозы, чтобы наши резервные силы и союзники могли быть к этому готовы", – подчеркнул Лаанет.
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