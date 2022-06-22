https://ria.ru/20220622/es-1797398127.html

Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди

Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди - РИА Новости, 22.06.2022

Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди

Состояние дел на Украине грубо противоречит предъявляемым к странам-членам ЕС требованиям, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:20

2022-06-22T18:20

2022-06-22T18:20

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Состояние дел на Украине грубо противоречит предъявляемым к странам-членам ЕС требованиям, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Существующая на Украине сомнительная система права, несовершенная система правоохранительных органов и судебной власти, ужаснейшее состояние системы исправительных учреждений, недопустимые условия содержания осуждённых и задержанных грубо противоречат Копенгагенским критериям, соответствие которых является обязательным", - подчеркнула она.Ковитиди напомнила, что статус кандидата на вступление в ЕС ещё не подразумевает автоматического вступления страны в Евросоюз. "Все понимают, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС обусловлено исключительно политической составляющей, но это не подразумевает ускоренной процедуры принятия в ЕС", - отметила сенатор.Ковитиди уверена, что членом ЕС Украина не станет, в частности, из-за того, что Киев игнорирует права нацменьшинств и нарушает свободу вероисповедания. Кроме того, подчеркнула она, в настоящее время экономика Украины не работает вообще, а "производители давно уже покинули страну".В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

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в мире, украина, киев, молдавия, евросоюз, еврокомиссия