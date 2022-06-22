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Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди - РИА Новости, 22.06.2022
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Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди
Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди - РИА Новости, 22.06.2022
Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди
Состояние дел на Украине грубо противоречит предъявляемым к странам-членам ЕС требованиям, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:20
2022-06-22T18:20
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Состояние дел на Украине грубо противоречит предъявляемым к странам-членам ЕС требованиям, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Существующая на Украине сомнительная система права, несовершенная система правоохранительных органов и судебной власти, ужаснейшее состояние системы исправительных учреждений, недопустимые условия содержания осуждённых и задержанных грубо противоречат Копенгагенским критериям, соответствие которых является обязательным", - подчеркнула она.Ковитиди напомнила, что статус кандидата на вступление в ЕС ещё не подразумевает автоматического вступления страны в Евросоюз. "Все понимают, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС обусловлено исключительно политической составляющей, но это не подразумевает ускоренной процедуры принятия в ЕС", - отметила сенатор.Ковитиди уверена, что членом ЕС Украина не станет, в частности, из-за того, что Киев игнорирует права нацменьшинств и нарушает свободу вероисповедания. Кроме того, подчеркнула она, в настоящее время экономика Украины не работает вообще, а "производители давно уже покинули страну".В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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в мире, украина, киев, молдавия, евросоюз, еврокомиссия
18:20 22.06.2022
 
Украина не соответствует требованиям к странам ЕС, заявила Ковитиди

Сенатор от Крыма Ковитиди: Украина не соответствует требованиям к странам ЕС

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Состояние дел на Украине грубо противоречит предъявляемым к странам-членам ЕС требованиям, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Существующая на Украине сомнительная система права, несовершенная система правоохранительных органов и судебной власти, ужаснейшее состояние системы исправительных учреждений, недопустимые условия содержания осуждённых и задержанных грубо противоречат Копенгагенским критериям, соответствие которых является обязательным", - подчеркнула она.
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Ковитиди напомнила, что статус кандидата на вступление в ЕС ещё не подразумевает автоматического вступления страны в Евросоюз. "Все понимают, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС обусловлено исключительно политической составляющей, но это не подразумевает ускоренной процедуры принятия в ЕС", - отметила сенатор.
Ковитиди уверена, что членом ЕС Украина не станет, в частности, из-за того, что Киев игнорирует права нацменьшинств и нарушает свободу вероисповедания. Кроме того, подчеркнула она, в настоящее время экономика Украины не работает вообще, а "производители давно уже покинули страну".
В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
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