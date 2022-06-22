https://ria.ru/20220622/es-1797378214.html

Шольц призвал к реформам в Евросоюзе

Шольц призвал к реформам в Евросоюзе - РИА Новости, 22.06.2022

Шольц призвал к реформам в Евросоюзе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к реформам в Евросоюзе, в том числе замене принципа консенсуса во внешней политике на квалифицированное большинство. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:15

2022-06-22T17:15

2022-06-22T17:15

в мире

украина

албания

северная македония

евросоюз

совет ес

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к реформам в Евросоюзе, в том числе замене принципа консенсуса во внешней политике на квалифицированное большинство.В настоящее время при принятии решений по внешней политике Совет ЕС принимает решения на основе консенсуса - решения должны быть одобрены каждой страной-членом. Квалифицированное большинство применяется в ряде сфер политики ЕС и подразумевает, что общеобязательное решение Совета ЕС может быть принято, даже если против него выступает ряд стран-членов."Также и ЕС должен готовиться к вступлению новых членов. Это значит, что мы должны реформировать наши внутренние структуры и процедуры. Поэтому я активно выступаю за то, чтобы мы чаще использовали принцип квалифицированного большинства при решениях, например, во внешней политике", - заявил Шольц, выступая в бундестаге.По его словам, это сделает Евросоюз более гибким в приеме новых стран-членов, а также укрепит демократию в рамках ЕС.Шольц заявил о реформе ЕС в рамках политики расширения союза. В частности, он выразил надежду, что все страны ЕС поддержат начало интеграции Украины в союз, а также высказался за старт переговоров о приеме Албании и Северной Македонии.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

украина

албания

северная македония

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в мире, украина, албания, северная македония, евросоюз, совет ес