https://ria.ru/20220622/es-1797319647.html

Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии

Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии - РИА Новости, 22.06.2022

Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии

Лидеры стран Евросоюза на саммите в конце недели, как ожидается, заявят о готовности предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:02

2022-06-22T15:02

2022-06-22T15:02

в мире

грузия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите в конце недели, как ожидается, заявят о готовности предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сказал журналистам источник в ЕС."Что можно ожидать от лидеров - что они (сообщат), что готовы предоставить статус кандидата, когда приоритеты будут выполнены", - ответил он на вопрос по Грузии.

https://ria.ru/20220622/es-1797296760.html

грузия

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в мире, грузия, евросоюз