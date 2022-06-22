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Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии
Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии - РИА Новости, 22.06.2022
Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии
Лидеры стран Евросоюза на саммите в конце недели, как ожидается, заявят о готовности предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:02
2022-06-22T15:02
2022-06-22T15:02
в мире
грузия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите в конце недели, как ожидается, заявят о готовности предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сказал журналистам источник в ЕС."Что можно ожидать от лидеров - что они (сообщат), что готовы предоставить статус кандидата, когда приоритеты будут выполнены", - ответил он на вопрос по Грузии.
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в мире, грузия, евросоюз
Источник: ЕС заявит о готовности предоставить статус кандидата Грузии
Источник: лидеры ЕС заявят о готовности предоставить статус кандидата в члены союза Грузии