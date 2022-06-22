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Более половины жителей ЕС не готовы к повышению цен, показал опрос
Более половины жителей ЕС не готовы к повышению цен, показал опрос - РИА Новости, 22.06.2022
Более половины жителей ЕС не готовы к повышению цен, показал опрос
Больше половины жителей Евросоюза не готовы к последствиям антироссийских санкций, говорится в отчёте службы Eurobarometer, составленном на основе результатов... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:10
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Больше половины жителей Евросоюза не готовы к последствиям антироссийских санкций, говорится в отчёте службы Eurobarometer, составленном на основе результатов опроса общественного мнения."Большинство (58%) заявили, что они не готовы (столкнуться с ростом цен на энергию), из которых более одной четверти (27%) "совсем не готовы". Аналогично… большинство (59%) не готовы (столкнуться с ростом цен на продовольствие), из которых 29% "совсем не готовы", - указывается в отчёте.По данным отчёта, только в пяти странах большинство людей выразили уверенность в готовности к росту цен: в Дании, Швеции, Нидерландах, Финляндии и Люксембурге, в то время как в Болгарии, Греции и на Кипре только примерно один житель из десяти готов к последствиям антироссийских санкций.Как отмечается в исследовании, 59% опрошенных заявили, что на первом месте должна стоять защита общеевропейских ценностей - свободы и демократии, даже если это повлечет за собой рост цен.Исследование проводилось с 19 апреля по 16 мая во всех 27 странах-членах Евросоюза. Опрошено было около 26,6 тысячи человек.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html
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дания, швеция, нидерланды, в мире
Более половины жителей ЕС не готовы к повышению цен, показал опрос
Eurobarometer: 58 процентов жителей ЕС не готовы к последствиям антироссийских санкций
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Больше половины жителей Евросоюза не готовы к последствиям антироссийских санкций, говорится в отчёте службы Eurobarometer, составленном на основе результатов опроса общественного мнения.
"Большинство (58%) заявили, что они не готовы (столкнуться с ростом цен на энергию), из которых более одной четверти (27%) "совсем не готовы". Аналогично… большинство (59%) не готовы (столкнуться с ростом цен на продовольствие), из которых 29% "совсем не готовы", - указывается в отчёте.
По данным отчёта, только в пяти странах большинство людей выразили уверенность в готовности к росту цен: в Дании
, Швеции
, Нидерландах
, Финляндии
и Люксембурге
, в то время как в Болгарии
, Греции
и на Кипре
только примерно один житель из десяти готов к последствиям антироссийских санкций.
Как отмечается в исследовании, 59% опрошенных заявили, что на первом месте должна стоять защита общеевропейских ценностей - свободы и демократии, даже если это повлечет за собой рост цен.
Исследование проводилось с 19 апреля по 16 мая во всех 27 странах-членах Евросоюза. Опрошено было около 26,6 тысячи человек.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
, что ударило по миллионам домохозяйств.