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Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей
Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей - РИА Новости, 22.06.2022
Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей
Рост цен на электроэнергию повлек за собой кризис в бизнесе по продаже елок в Германии. Из-за этого минимальную закупочную цену на дерево приходится повышать. Стоимость хвойных в стране не менялась последние 10 лет.
2022-06-22T20:02
2022-06-22T20:02
2022-06-22T20:02
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Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей
Рост цен на электроэнергию повлек за собой кризис в бизнесе по продаже елок. Из-за этого минимальную закупочную цену на дерево приходится повышать. Стоимость хвойных не менялась последние 10 лет.
2022-06-22T20:02
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РИА Новости
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5
4.7
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германия, ель
Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей
Рост цен на электроэнергию повлек за собой кризис в бизнесе по продаже елок в Германии. Из-за этого минимальную закупочную цену на дерево приходится повышать. Стоимость хвойных в стране не менялась последние 10 лет.
2022-06-22T20:02
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PT1M13S
Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей
Рост цен на электроэнергию повлек за собой кризис в бизнесе по продаже елок в Германии. Из-за этого минимальную закупочную цену на дерево приходится повышать. Стоимость хвойных в стране не менялась последние 10 лет.