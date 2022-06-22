Рождество под угрозой: в ФРГ проблемы с продажей елей

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Рост цен на электроэнергию повлек за собой кризис в бизнесе по продаже елок в Германии. Из-за этого минимальную закупочную цену на дерево приходится повышать. Стоимость хвойных в стране не менялась последние 10 лет.