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ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022
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ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин
Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:55
2022-06-22T14:56
в мире
экономика
россия
владимир путин
санкт-петербург
брикс
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир Путин."Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям, и мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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в мире, экономика, россия, владимир путин, санкт-петербург, брикс
14:55 22.06.2022 (обновлено: 14:56 22.06.2022)
 
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин

Президент Путин: ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям, и мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 14:46Петербургский международный экономический форум — 2022
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ
 
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