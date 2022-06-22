https://ria.ru/20220622/ekonomika-1797315995.html
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин
Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:55
2022-06-22T14:55
2022-06-22T14:56
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир Путин."Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям, и мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html
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в мире, экономика, россия, владимир путин, санкт-петербург, брикс
14:55 22.06.2022 (обновлено: 14:56 22.06.2022)
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин
Президент Путин: ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией