https://ria.ru/20220622/ekonomika-1797315995.html

ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин

ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022

ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин

Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:55

2022-06-22T14:55

2022-06-22T14:56

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иностранные бизнесмены на ПМЭФ продемонстрировали свое желание и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир Путин."Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям, и мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html

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в мире, экономика, россия, владимир путин, санкт-петербург, брикс