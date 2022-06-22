https://ria.ru/20220622/dune-1797228050.html
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне"
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне" - РИА Новости, 22.06.2022
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне"
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в сиквеле "Дюны" Дени Вильнева, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:58
2022-06-22T10:58
2022-06-22T11:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
леа сейду
что посмотреть
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102778/99/1027789927_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_492239e55a2c0f294aebceaa889e9283.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Леа Сейду ведет переговоры о съемках в сиквеле "Дюны" Дени Вильнева, сообщает Deadline. Если они завершатся успешно, французская актриса сыграет леди Марго. Это воспитанница ордена Бене Гессерит, в котором также обучалась и леди Джессика (Ребекка Фергюсон) — мать главного героя Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Кинокомпания Legendary, занимающаяся производством фильма, пока не комментирует эту тему. Мировая премьера первой части "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Лента снята по роману Фрэнка Герберта. В центре — история молодого аристократа Пола Атрейдеса. Вместе с семьей он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты, — все, что там есть.Сейду известна по ролям в "Бондиане", "Жизни Адель", "Французском вестнике. Приложении к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" и другим проектам. Планируется, что съемки второй части "Дюны" начнутся осенью 2022 года, а премьера картины состоится 20 октября 2023 года.
https://ria.ru/20220621/vyzov-1797003925.html
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102778/99/1027789927_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_963efe9ee61d4c7187ab3fa374d59180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, леа сейду, что посмотреть , франция, сша
10:58 22.06.2022 (обновлено: 11:10 22.06.2022)
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне"
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне" Вильнева с Шаламе
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Леа Сейду ведет переговоры о съемках в сиквеле "Дюны" Дени Вильнева, сообщает
Deadline.
Если они завершатся успешно, французская актриса сыграет леди Марго. Это воспитанница ордена Бене Гессерит, в котором также обучалась и леди Джессика (Ребекка Фергюсон) — мать главного героя Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе).
Кинокомпания Legendary, занимающаяся производством фильма, пока не комментирует эту тему.
Мировая премьера первой части "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Лента снята по роману Фрэнка Герберта. В центре — история молодого аристократа Пола Атрейдеса. Вместе с семьей он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты, — все, что там есть.
Сейду известна по ролям в "Бондиане", "Жизни Адель", "Французском вестнике. Приложении к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" и другим проектам.
Планируется, что съемки второй части "Дюны" начнутся осенью 2022 года, а премьера картины состоится 20 октября 2023 года.