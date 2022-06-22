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Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне"

Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне" - РИА Новости, 22.06.2022

Леа Сейду ведет переговоры о съемках в "Дюне"

Леа Сейду ведет переговоры о съемках в сиквеле "Дюны" Дени Вильнева, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:58

2022-06-22T10:58

2022-06-22T11:10

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Леа Сейду ведет переговоры о съемках в сиквеле "Дюны" Дени Вильнева, сообщает Deadline. Если они завершатся успешно, французская актриса сыграет леди Марго. Это воспитанница ордена Бене Гессерит, в котором также обучалась и леди Джессика (Ребекка Фергюсон) — мать главного героя Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Кинокомпания Legendary, занимающаяся производством фильма, пока не комментирует эту тему. Мировая премьера первой части "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Лента снята по роману Фрэнка Герберта. В центре — история молодого аристократа Пола Атрейдеса. Вместе с семьей он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты, — все, что там есть.Сейду известна по ролям в "Бондиане", "Жизни Адель", "Французском вестнике. Приложении к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" и другим проектам. Планируется, что съемки второй части "Дюны" начнутся осенью 2022 года, а премьера картины состоится 20 октября 2023 года.

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Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, леа сейду, что посмотреть , франция, сша