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Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными
Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными - РИА Новости, 22.06.2022
Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными
Россияне, путешествующие по загородным дорогам страны, чаще всего попадают в ДТП с животными в июне, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:13
2022-06-22T19:13
туризм
авто
пермский край
свердловская область
росгосстрах
осаго
каско
животные
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне, путешествующие по загородным дорогам страны, чаще всего попадают в ДТП с животными в июне, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха"."От автомобилистов июнь требует особого внимания — именно в этом месяце случается больше всего происшествий с животными", — пояснил начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Александр Казимов, добавив, что количество аварий традиционно возрастает в сезон отпусков, когда многие отправляются в поездки на машинах, также повышенной "аварийностью" отличается январь с его большим количеством выходных.Так, например, в июне 2021 года компания зафиксировала ровно 100 страховых событий по договорам каско и ОСАГО, причиной которых стало столкновение с животным или наезд на него. Это на 20 процентов больше, чем в мае, и на 24 процента больше, чем в сентябре — в эти два месяца прошлого года было также довольно много страховых случаев, следует из статистики.Казимов отметил, что судить о мае и июне 2022 года еще рано, поскольку страхователи часто обращаются в компанию с некоторым запозданием. Но эксперт не думает, что предстоящие летние месяцы станут исключением из правил, а значит автомобилистам следует быть осторожнее.Особо внимательным следует быть, передвигаясь на автомобиле по Пермскому краю, Удмуртии, Свердловской области, Татарстану и Тверской области. Эти регионы являются лидерами антирейтинга по количеству зафиксированных страховых событий с животными. Также в топ-10 вошли Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Московская и Нижегородская области.Всего в прошлом году "Росгосстрах" осуществил более 13 выплат по каско, самая большая из них — свыше 1,9 миллиона рублей — была после происшествия в Пермском крае. В этом году самая крупная — 688 тысяч рублей. Ее получил водитель после столкновения с животным в Кировской области.
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пермский край
свердловская область
удмуртская республика (удмуртия)
республика татарстан (татарстан)
тверская область
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авто, пермский край, свердловская область, росгосстрах, осаго, каско, животные, авария, туристы, туризм, новости - туризм, удмуртская республика (удмуртия), республика татарстан (татарстан), тверская область
19:13 22.06.2022
 
Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными

"Росгосстрах": в июне российские путешественники чаще всего попадают в аварии с животными

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛось на дороге
Лось на дороге - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне, путешествующие по загородным дорогам страны, чаще всего попадают в ДТП с животными в июне, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха".
"От автомобилистов июнь требует особого внимания — именно в этом месяце случается больше всего происшествий с животными", — пояснил начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Александр Казимов, добавив, что количество аварий традиционно возрастает в сезон отпусков, когда многие отправляются в поездки на машинах, также повышенной "аварийностью" отличается январь с его большим количеством выходных.
Так, например, в июне 2021 года компания зафиксировала ровно 100 страховых событий по договорам каско и ОСАГО, причиной которых стало столкновение с животным или наезд на него. Это на 20 процентов больше, чем в мае, и на 24 процента больше, чем в сентябре — в эти два месяца прошлого года было также довольно много страховых случаев, следует из статистики.
Казимов отметил, что судить о мае и июне 2022 года еще рано, поскольку страхователи часто обращаются в компанию с некоторым запозданием. Но эксперт не думает, что предстоящие летние месяцы станут исключением из правил, а значит автомобилистам следует быть осторожнее.
Особо внимательным следует быть, передвигаясь на автомобиле по Пермскому краю, Удмуртии, Свердловской области, Татарстану и Тверской области. Эти регионы являются лидерами антирейтинга по количеству зафиксированных страховых событий с животными. Также в топ-10 вошли Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Московская и Нижегородская области.
Всего в прошлом году "Росгосстрах" осуществил более 13 выплат по каско, самая большая из них — свыше 1,9 миллиона рублей — была после происшествия в Пермском крае. В этом году самая крупная — 688 тысяч рублей. Ее получил водитель после столкновения с животным в Кировской области.
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ТуризмАвтоПермский крайСвердловская областьРосгосстрахОСАГОКАСКОЖивотныеАвариятуристыТуризмНовости - ТуризмУдмуртская Республика (Удмуртия)Республика Татарстан (Татарстан)Тверская область
 
 
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