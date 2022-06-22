https://ria.ru/20220622/dtp-1797221131.html

Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными

Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными - РИА Новости, 22.06.2022

Эксперты рассказали, когда туристы чаще всего попадают в ДТП с животными

Россияне, путешествующие по загородным дорогам страны, чаще всего попадают в ДТП с животными в июне, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха". РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:13

2022-06-22T19:13

2022-06-22T19:13

туризм

авто

пермский край

свердловская область

росгосстрах

осаго

каско

животные

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне, путешествующие по загородным дорогам страны, чаще всего попадают в ДТП с животными в июне, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха"."От автомобилистов июнь требует особого внимания — именно в этом месяце случается больше всего происшествий с животными", — пояснил начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Александр Казимов, добавив, что количество аварий традиционно возрастает в сезон отпусков, когда многие отправляются в поездки на машинах, также повышенной "аварийностью" отличается январь с его большим количеством выходных.Так, например, в июне 2021 года компания зафиксировала ровно 100 страховых событий по договорам каско и ОСАГО, причиной которых стало столкновение с животным или наезд на него. Это на 20 процентов больше, чем в мае, и на 24 процента больше, чем в сентябре — в эти два месяца прошлого года было также довольно много страховых случаев, следует из статистики.Казимов отметил, что судить о мае и июне 2022 года еще рано, поскольку страхователи часто обращаются в компанию с некоторым запозданием. Но эксперт не думает, что предстоящие летние месяцы станут исключением из правил, а значит автомобилистам следует быть осторожнее.Особо внимательным следует быть, передвигаясь на автомобиле по Пермскому краю, Удмуртии, Свердловской области, Татарстану и Тверской области. Эти регионы являются лидерами антирейтинга по количеству зафиксированных страховых событий с животными. Также в топ-10 вошли Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Московская и Нижегородская области.Всего в прошлом году "Росгосстрах" осуществил более 13 выплат по каско, самая большая из них — свыше 1,9 миллиона рублей — была после происшествия в Пермском крае. В этом году самая крупная — 688 тысяч рублей. Ее получил водитель после столкновения с животным в Кировской области.

https://ria.ru/20220622/mayorka-1797075415.html

пермский край

свердловская область

удмуртская республика (удмуртия)

республика татарстан (татарстан)

тверская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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