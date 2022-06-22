https://ria.ru/20220622/dorogi-1797313995.html

Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу

Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу - РИА Новости, 22.06.2022

Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу

Приангарью на капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу, из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:52

2022-06-22T14:52

2022-06-22T14:52

иркутская область

общество

игорь кобзев

байкал

иркутская область

иркутск

россия

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784334139_0:36:3513:2012_1920x0_80_0_0_4dd5153eccda0417aa1ed0cf81f5fd2e.jpg

ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Приангарью на капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу, из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."В Иркутской области идет капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Работы проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На это из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.На трассе Иркутск – Большое Голоустное в Иркутском районе на участке с 85 по 98-й километры специалисты подрядной организации уже провели капитальный ремонт моста через ручей Сухой, установили 13 металлических водопропускных труб, возвели земляное полотно, укрепили кюветы, уложили асфальтобетонное покрытие. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.На дороге Баяндай – Еланцы – Хужир специалисты подрядных организаций приводят в нормативное состояние три участка общей протяженностью 27 километров. В их числе капитальный ремонт Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкаладороги на острове Ольхон.На автомобильной дороге Иркутск – Листвянка работы были начаты в 2021 году. К текущему моменту специалисты ведут работы на двух отрезках. Уже отремонтированы четыре моста через реки, устранены пучины, проведено выравнивание, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетона и ведется ремонт еще четырех мостов. Завершить работы планируется в октябре.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, дороги на Байкал – это визитная карточка для туристов. В настоящее время разрабатывается проектная документация и решается вопрос с финансированием работ для других отрезков дороги на Ольхоне, на трассах Тогот – Курма, Иркутск – Большое Голоустное, Байкальский тракт и других.

https://ria.ru/20220621/baykal-1797133566.html

https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796277479.html

байкал

иркутская область

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, игорь кобзев, байкал, иркутская область, иркутск, россия, дороги, экономика