Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу
Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт шести участков дорог к Байкалу
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Приангарью на капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу, из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В Иркутской области идет капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Работы проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На это из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На трассе Иркутск – Большое Голоустное в Иркутском районе на участке с 85 по 98-й километры специалисты подрядной организации уже провели капитальный ремонт моста через ручей Сухой, установили 13 металлических водопропускных труб, возвели земляное полотно, укрепили кюветы, уложили асфальтобетонное покрытие. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.
На дороге Баяндай – Еланцы – Хужир специалисты подрядных организаций приводят в нормативное состояние три участка общей протяженностью 27 километров. В их числе капитальный ремонт Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкаладороги на острове Ольхон.
На автомобильной дороге Иркутск – Листвянка работы были начаты в 2021 году. К текущему моменту специалисты ведут работы на двух отрезках. Уже отремонтированы четыре моста через реки, устранены пучины, проведено выравнивание, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетона и ведется ремонт еще четырех мостов. Завершить работы планируется в октябре.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, дороги на Байкал – это визитная карточка для туристов. В настоящее время разрабатывается проектная документация и решается вопрос с финансированием работ для других отрезков дороги на Ольхоне, на трассах Тогот – Курма, Иркутск – Большое Голоустное, Байкальский тракт и других.