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Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу - РИА Новости, 22.06.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220622/dorogi-1797313995.html
Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу
Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу - РИА Новости, 22.06.2022
Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу
Приангарью на капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу, из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:52
2022-06-22T14:52
иркутская область
общество
игорь кобзев
байкал
иркутская область
иркутск
россия
дороги
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ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Приангарью на капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу, из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."В Иркутской области идет капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Работы проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На это из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.На трассе Иркутск – Большое Голоустное в Иркутском районе на участке с 85 по 98-й километры специалисты подрядной организации уже провели капитальный ремонт моста через ручей Сухой, установили 13 металлических водопропускных труб, возвели земляное полотно, укрепили кюветы, уложили асфальтобетонное покрытие. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.На дороге Баяндай – Еланцы – Хужир специалисты подрядных организаций приводят в нормативное состояние три участка общей протяженностью 27 километров. В их числе капитальный ремонт Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкаладороги на острове Ольхон.На автомобильной дороге Иркутск – Листвянка работы были начаты в 2021 году. К текущему моменту специалисты ведут работы на двух отрезках. Уже отремонтированы четыре моста через реки, устранены пучины, проведено выравнивание, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетона и ведется ремонт еще четырех мостов. Завершить работы планируется в октябре.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, дороги на Байкал – это визитная карточка для туристов. В настоящее время разрабатывается проектная документация и решается вопрос с финансированием работ для других отрезков дороги на Ольхоне, на трассах Тогот – Курма, Иркутск – Большое Голоустное, Байкальский тракт и других.
https://ria.ru/20220621/baykal-1797133566.html
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общество, игорь кобзев, байкал, иркутская область, иркутск, россия, дороги, экономика
14:52 22.06.2022
 
Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог к Байкалу

Иркутской области выделили 1,4 миллиарда рублей на ремонт шести участков дорог к Байкалу

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Приангарью на капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу, из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутской области идет капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Работы проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На это из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 18:42Туризм
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала
На трассе Иркутск – Большое Голоустное в Иркутском районе на участке с 85 по 98-й километры специалисты подрядной организации уже провели капитальный ремонт моста через ручей Сухой, установили 13 металлических водопропускных труб, возвели земляное полотно, укрепили кюветы, уложили асфальтобетонное покрытие. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.
На дороге Баяндай – Еланцы – Хужир специалисты подрядных организаций приводят в нормативное состояние три участка общей протяженностью 27 километров. В их числе капитальный ремонт Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкаладороги на острове Ольхон.
На автомобильной дороге Иркутск – Листвянка работы были начаты в 2021 году. К текущему моменту специалисты ведут работы на двух отрезках. Уже отремонтированы четыре моста через реки, устранены пучины, проведено выравнивание, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетона и ведется ремонт еще четырех мостов. Завершить работы планируется в октябре.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, дороги на Байкал – это визитная карточка для туристов. В настоящее время разрабатывается проектная документация и решается вопрос с финансированием работ для других отрезков дороги на Ольхоне, на трассах Тогот – Курма, Иркутск – Большое Голоустное, Байкальский тракт и других.
Власти Иркутской области подписали соглашение о строительстве глэмпинг-отеля на Байкале - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:47Иркутская область
Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале
 
Иркутская областьОбществоИгорь КобзевБайкалИркутская областьИркутскРоссияДорогиЭкономика
 
 
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