https://ria.ru/20220621/baykal-1797133566.html

Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала

Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала - РИА Новости, 21.06.2022

Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала

Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала, учитывающий сохранение его природного богатства, говорится в сообщении аппарата... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:42

2022-06-21T18:42

2022-06-21T18:42

туризм

байкал

россия

иркутская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дмитрий чернышенко

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала, учитывающий сохранение его природного богатства, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала. Он заявил, что Байкал необходимо сделать визитной карточкой российского экологического туризма.В аппарате вице-премьера в свою очередь рассказали, что по поручению президента РФ особое внимание при развитии внутреннего туризма будет уделяться поиску баланса между экономикой и сохранением окружающей среды."Это касается создания инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, в том числе и вокруг озера Байкал. Корпорацией "Туризм.РФ" уже разработана концепция мастер-плана развития данной территории, заключены соглашения с Иркутской областью и Бурятией. В этой работе для нас главным является сохранение природного богатства для будущих поколений. Инвесторы, которые уже присоединились к реализации нацпроекта, поддерживают этот подход и готовы со всей ответственностью развивать такую инфраструктуру", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.В аппарате вице-премьера добавили, что в этом году продолжается чартерная программа на Байкал. Воспользоваться ей можно будет со 2 июля по 3 сентября.Чернышенко также сообщил, что за четыре дня работы ПМЭФ было заключено около 40 соглашений, направленных на развитие внутреннего туризма в субъектах России. По данным Ростуризма, общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796277479.html

https://ria.ru/20220601/mikroplastik-1791239494.html

байкал

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Владимир Лаврентьев

байкал, россия, иркутская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм