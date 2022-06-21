Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала
Чернышенко: корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала, учитывающий сохранение его природного богатства, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала. Он заявил, что Байкал необходимо сделать визитной карточкой российского экологического туризма.
В аппарате вице-премьера в свою очередь рассказали, что по поручению президента РФ особое внимание при развитии внутреннего туризма будет уделяться поиску баланса между экономикой и сохранением окружающей среды.
"Это касается создания инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, в том числе и вокруг озера Байкал. Корпорацией "Туризм.РФ" уже разработана концепция мастер-плана развития данной территории, заключены соглашения с Иркутской областью и Бурятией. В этой работе для нас главным является сохранение природного богатства для будущих поколений. Инвесторы, которые уже присоединились к реализации нацпроекта, поддерживают этот подход и готовы со всей ответственностью развивать такую инфраструктуру", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.
В аппарате вице-премьера добавили, что в этом году продолжается чартерная программа на Байкал. Воспользоваться ей можно будет со 2 июля по 3 сентября.
Чернышенко также сообщил, что за четыре дня работы ПМЭФ было заключено около 40 соглашений, направленных на развитие внутреннего туризма в субъектах России. По данным Ростуризма, общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей.
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