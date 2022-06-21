Рейтинг@Mail.ru
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220621/baykal-1797133566.html
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала - РИА Новости, 21.06.2022
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала, учитывающий сохранение его природного богатства, говорится в сообщении аппарата... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:42
2022-06-21T18:42
туризм
байкал
россия
иркутская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783366259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_437149f7d60401ea3b3f0873ea63a2c6.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала, учитывающий сохранение его природного богатства, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала. Он заявил, что Байкал необходимо сделать визитной карточкой российского экологического туризма.В аппарате вице-премьера в свою очередь рассказали, что по поручению президента РФ особое внимание при развитии внутреннего туризма будет уделяться поиску баланса между экономикой и сохранением окружающей среды."Это касается создания инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, в том числе и вокруг озера Байкал. Корпорацией "Туризм.РФ" уже разработана концепция мастер-плана развития данной территории, заключены соглашения с Иркутской областью и Бурятией. В этой работе для нас главным является сохранение природного богатства для будущих поколений. Инвесторы, которые уже присоединились к реализации нацпроекта, поддерживают этот подход и готовы со всей ответственностью развивать такую инфраструктуру", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.В аппарате вице-премьера добавили, что в этом году продолжается чартерная программа на Байкал. Воспользоваться ей можно будет со 2 июля по 3 сентября.Чернышенко также сообщил, что за четыре дня работы ПМЭФ было заключено около 40 соглашений, направленных на развитие внутреннего туризма в субъектах России. По данным Ростуризма, общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796277479.html
https://ria.ru/20220601/mikroplastik-1791239494.html
байкал
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783366259_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cbc85906d832583a13e15c54589b2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, россия, иркутская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм
18:42 21.06.2022
 
Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала

Чернышенко: корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" разработала мастер-план по развитию Байкала, учитывающий сохранение его природного богатства, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала. Он заявил, что Байкал необходимо сделать визитной карточкой российского экологического туризма.
Власти Иркутской области подписали соглашение о строительстве глэмпинг-отеля на Байкале - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:47Иркутская область
Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале
В аппарате вице-премьера в свою очередь рассказали, что по поручению президента РФ особое внимание при развитии внутреннего туризма будет уделяться поиску баланса между экономикой и сохранением окружающей среды.
"Это касается создания инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, в том числе и вокруг озера Байкал. Корпорацией "Туризм.РФ" уже разработана концепция мастер-плана развития данной территории, заключены соглашения с Иркутской областью и Бурятией. В этой работе для нас главным является сохранение природного богатства для будущих поколений. Инвесторы, которые уже присоединились к реализации нацпроекта, поддерживают этот подход и готовы со всей ответственностью развивать такую инфраструктуру", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.
В аппарате вице-премьера добавили, что в этом году продолжается чартерная программа на Байкал. Воспользоваться ей можно будет со 2 июля по 3 сентября.
Чернышенко также сообщил, что за четыре дня работы ПМЭФ было заключено около 40 соглашений, направленных на развитие внутреннего туризма в субъектах России. По данным Ростуризма, общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей.
Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:39Новый курс
Микропластик создал макропроблему Байкалу
 
ТуризмБайкалРоссияИркутская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дмитрий ЧернышенкоТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала