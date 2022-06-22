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Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 22.06.2022
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Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог
Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 22.06.2022
Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог
Депутаты Архангельского Совета приняли законопроект, благодаря которому муниципалитеты региона получат дополнительные 400 миллионов рублей на ремонт местных... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:59
2022-06-22T11:59
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
экономика
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Архангельского Совета приняли законопроект, благодаря которому муниципалитеты региона получат дополнительные 400 миллионов рублей на ремонт местных дорог, сообщила пресс-служба Заксобрания.Законопроект, предоставляющий дополнительные финансовые возможности муниципальным образованиям для ремонта местных дорог общего пользования, был инициирован губернатором Александром Цыбульским. Депутаты приняли его сразу в двух чтениях. Законопроект вносит изменения в отдельные областные законы в сфере регулирования межбюджетных отношений.Сообщается, что с 1 января 2023 года планируется установить единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы иностранных граждан, работающих на основании патента, и транспортного налога с физических лиц."Так, в казну муниципальных районов будет отчисляться 35% дохода консолидированного бюджета Архангельской области от НДФЛ иностранных работников. Для городских и муниципальных округов норматив составит 36,5 %. Это увеличит ежегодные доходы местных бюджетов на 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Существенную поддержку территории получат за счет двукратного увеличения норматива отчислений от транспортного налога с физических лиц – в размере 50% в бюджеты районов и 80% в бюджеты муниципальных и городских округов. Доходы будут поступать в муниципальные дорожные фонды."Ежегодные доходы муниципальных образований увеличатся с 400 до 800 миллионов рублей. У муниципалитетов появится больше финансовой самостоятельности и возможностей для развития своего налогового потенциала с тем, чтобы эти средства шли на обновление качества местных дорог", – приводятся в сообщении слова председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
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архангельская область, александр цыбульский, экономика, россия
11:59 22.06.2022
 
Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог

Архангельские депутаты добавили муниципалитетам 400 миллионов рублей на ремонт дорог

© Фото : Администрация Тамбовской областиРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Администрация Тамбовской области
Ремонт дороги. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Архангельского Совета приняли законопроект, благодаря которому муниципалитеты региона получат дополнительные 400 миллионов рублей на ремонт местных дорог, сообщила пресс-служба Заксобрания.
Законопроект, предоставляющий дополнительные финансовые возможности муниципальным образованиям для ремонта местных дорог общего пользования, был инициирован губернатором Александром Цыбульским. Депутаты приняли его сразу в двух чтениях. Законопроект вносит изменения в отдельные областные законы в сфере регулирования межбюджетных отношений.
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Сообщается, что с 1 января 2023 года планируется установить единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы иностранных граждан, работающих на основании патента, и транспортного налога с физических лиц.
"Так, в казну муниципальных районов будет отчисляться 35% дохода консолидированного бюджета Архангельской области от НДФЛ иностранных работников. Для городских и муниципальных округов норматив составит 36,5 %. Это увеличит ежегодные доходы местных бюджетов на 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Существенную поддержку территории получат за счет двукратного увеличения норматива отчислений от транспортного налога с физических лиц – в размере 50% в бюджеты районов и 80% в бюджеты муниципальных и городских округов. Доходы будут поступать в муниципальные дорожные фонды.
"Ежегодные доходы муниципальных образований увеличатся с 400 до 800 миллионов рублей. У муниципалитетов появится больше финансовой самостоятельности и возможностей для развития своего налогового потенциала с тем, чтобы эти средства шли на обновление качества местных дорог", – приводятся в сообщении слова председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
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