https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html

Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог

Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 22.06.2022

Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог

Депутаты Архангельского Совета приняли законопроект, благодаря которому муниципалитеты региона получат дополнительные 400 миллионов рублей на ремонт местных... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:59

2022-06-22T11:59

2022-06-22T11:59

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Архангельского Совета приняли законопроект, благодаря которому муниципалитеты региона получат дополнительные 400 миллионов рублей на ремонт местных дорог, сообщила пресс-служба Заксобрания.Законопроект, предоставляющий дополнительные финансовые возможности муниципальным образованиям для ремонта местных дорог общего пользования, был инициирован губернатором Александром Цыбульским. Депутаты приняли его сразу в двух чтениях. Законопроект вносит изменения в отдельные областные законы в сфере регулирования межбюджетных отношений.Сообщается, что с 1 января 2023 года планируется установить единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы иностранных граждан, работающих на основании патента, и транспортного налога с физических лиц."Так, в казну муниципальных районов будет отчисляться 35% дохода консолидированного бюджета Архангельской области от НДФЛ иностранных работников. Для городских и муниципальных округов норматив составит 36,5 %. Это увеличит ежегодные доходы местных бюджетов на 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Существенную поддержку территории получат за счет двукратного увеличения норматива отчислений от транспортного налога с физических лиц – в размере 50% в бюджеты районов и 80% в бюджеты муниципальных и городских округов. Доходы будут поступать в муниципальные дорожные фонды."Ежегодные доходы муниципальных образований увеличатся с 400 до 800 миллионов рублей. У муниципалитетов появится больше финансовой самостоятельности и возможностей для развития своего налогового потенциала с тем, чтобы эти средства шли на обновление качества местных дорог", – приводятся в сообщении слова председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.

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https://ria.ru/20220610/nalogi-1794625572.html

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Владимир Лаврентьев

архангельская область, александр цыбульский, экономика, россия