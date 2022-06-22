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Украинский снаряд разорвался в 20 метрах от телецентра в Донецке

Украинский снаряд разорвался в 20 метрах от телецентра в Донецке - РИА Новости, 22.06.2022

Украинский снаряд разорвался в 20 метрах от телецентра в Донецке

Украинский снаряд разорвался в среду в 20 метрах от телецентра в Петровском районе Донецка, в данный момент телевещание осуществляется в городе штатно, передает РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:06

2022-06-22T22:06

2022-06-22T22:42

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ДОНЕЦК, 22 июня - РИА Новости. Украинский снаряд разорвался в среду в 20 метрах от телецентра в Петровском районе Донецка, в данный момент телевещание осуществляется в городе штатно, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду заместитель директора ГУП ДНР "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев сообщил, что телецентр в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрелов, по его словам, отмечаются перебои с вещанием.Корреспондент РИА Новости побывал возле телецентра, служба безопасности объекта прокомментировала текущую ситуацию.По словам собеседника агентства, в среду украинский снаряд разорвался в 20 метрах от охраняемой территории. Также со слов сотрудника службы безопасности, телецентр подвергался сильному обстрелу ранее.На данный момент телевещание в Донецке работает в штатном режиме.При этом Чеботарев рассказал РИА Новости, что эвакуировать оборудование с поврежденного телецентра в Петровском районе пришлось под обстрелами. "Оборудование эвакуировали, собственно, под обстрелами... Здание повреждено, питающая подстанция. Оборудование уцелевшее переподключали из других мест, чтобы хотя бы цифровое вещание было", - сказал Чеботарев.

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район