https://ria.ru/20220622/donetsk-1797411091.html
В Петровском районе Донецка повредили телецентр
В Петровском районе Донецка повредили телецентр - РИА Новости, 22.06.2022
В Петровском районе Донецка повредили телецентр
Телецентр в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрелов, отмечаются перебои с вещанием, заявил заместитель директора ГУП ДНР "Радиотелевизионный... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:32
2022-06-22T19:32
2022-06-22T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Телецентр в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрелов, отмечаются перебои с вещанием, заявил заместитель директора ГУП ДНР "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев."Вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать", - сказал Чеботарев Донецкому агентству новостей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
19:32 22.06.2022 (обновлено: 19:44 22.06.2022)
В Петровском районе Донецка повредили телецентр
Чеботарев: в Петровском районе Донецка повредили телецентр, отмечаются перебои с вещанием
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Телецентр в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрелов, отмечаются перебои с вещанием, заявил заместитель директора ГУП ДНР "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев.
"Вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать", - сказал Чеботарев Донецкому агентству новостей.