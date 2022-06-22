https://ria.ru/20220622/donetsk-1797411091.html

В Петровском районе Донецка повредили телецентр

В Петровском районе Донецка повредили телецентр - РИА Новости, 22.06.2022

В Петровском районе Донецка повредили телецентр

Телецентр в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрелов, отмечаются перебои с вещанием, заявил заместитель директора ГУП ДНР "Радиотелевизионный... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:32

2022-06-22T19:32

2022-06-22T19:44

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Телецентр в Петровском районе Донецка поврежден в результате обстрелов, отмечаются перебои с вещанием, заявил заместитель директора ГУП ДНР "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарев."Вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать", - сказал Чеботарев Донецкому агентству новостей.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр