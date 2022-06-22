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Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку
Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку - РИА Новости, 22.06.2022
Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку
Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:15
2022-06-22T14:15
2022-06-22T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
украина
кировский район
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Макеевки и три снаряда калибром 152 миллиметра по Еленовке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.10 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, кировский район
Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку