https://ria.ru/20220622/donbass-1797296431.html

Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку

Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку - РИА Новости, 22.06.2022

Войска Украины обстреляли Макеевку из "Града" и Еленовку

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:15

2022-06-22T14:15

2022-06-22T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Макеевки и три снаряда калибром 152 миллиметра по Еленовке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.10 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, кировский район