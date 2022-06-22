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Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками в ДНР
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками в ДНР
Один мирный житель погиб и 14 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:20
2022-06-22T08:20
2022-06-22T08:31
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Один мирный житель погиб и 14 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 21 июня до 08:00 22 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, украина
08:20 22.06.2022 (обновлено: 08:31 22.06.2022)
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками в ДНР
ДНР: один мирный житель погиб и 14 ранены при обстреле украинскими войсками