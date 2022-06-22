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Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков - РИА Новости, 22.06.2022

Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

Заслуженный артист РСФСР, доцент кафедры мастерства актёра ГИТИСа Владислав Долгоруков скончался в возрасте 75 лет, сообщили на официальном сайте ГИТИСа. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:21

2022-06-22T14:21

2022-06-22T14:21

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, доцент кафедры мастерства актёра ГИТИСа Владислав Долгоруков скончался в возрасте 75 лет, сообщили на официальном сайте ГИТИСа."Сегодня в возрасте 75 лет не стало заслуженного артиста РСФСР, доцента кафедры мастерства актёра ГИТИСа Владислава Александровича Долгорукова... Сегодня мы потеряли старейшину актёрского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что телезрители полюбили Долгорукова за яркий образ Алексея Кондратьева в многосерийном фильме "Рождённые революцией"."Свои знания и опыт Владислав Александрович более 30 лет передавал студентам актёрского факультета ГИТИСа. Он начинал педагогическую деятельность на курсе Владимира Наумовича Левертова. Сам Долгоруков выпустил девять мастерских. С 2010 по 2019 годы был деканом актёрского факультета. Последнее время работал на курсе Бориса Афанасьевича Морозова. Студентов мастер учил быть открытыми людьми и честными перед своей профессией", - отмечается в сообщении на сайте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рсфср, гитис, россия, культура, общество