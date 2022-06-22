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Украинские боевики обстреляли Еленовку
Украинские боевики обстреляли Еленовку - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские боевики обстреляли Еленовку
Украинские войска в 21.00 обстреляли Еленовку, выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:32
2022-06-22T21:32
2022-06-22T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 обстреляли Еленовку, выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские боевики обстреляли Еленовку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив десять снарядов