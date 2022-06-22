https://ria.ru/20220622/dnr-1797432290.html

Украинские боевики обстреляли Еленовку

Украинские боевики обстреляли Еленовку - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские боевики обстреляли Еленовку

Украинские войска в 21.00 обстреляли Еленовку, выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:32

2022-06-22T21:32

2022-06-22T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 обстреляли Еленовку, выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина