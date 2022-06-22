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Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену - РИА Новости, 22.06.2022
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Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену
Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену - РИА Новости, 22.06.2022
Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену
Российские военнослужащие помогли мужчине, который, чтобы спасти жену, заблокированную в подконтрольном Киеву поселке Новолуганское, на лодке переплыл одно из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:56
2022-06-22T22:29
в мире
киев
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СВЕТЛОДАРСК (ЛНР), 22 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие помогли мужчине, который, чтобы спасти жену, заблокированную в подконтрольном Киеву поселке Новолуганское, на лодке переплыл одно из самых крупных водохранилищ в Донецкой области, передает корреспондент РИА Новости."Она поехала на работу. И взорвали (украинские силовики – ред.) дамбу (Углегорской ТЭС – ред.), и она не смогла вернуться. Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад", - рассказал журналистам Николай Чебряков.По словам Николая и его жены Натальи, Углегорское водохранилище, которое им пришлось пересечь на резиновой лодке, полностью простреливается со стороны украинских силовиков, мирных жителей из подконтрольного Киеву поселка не выпускают."Все простреливается везде, снайперов очень много. Там украинская армия, могли и засаду устроить, и все что угодно. Я понимал, что могли убить… И тем не менее поплыл", - пояснил мужчина.Его жена Наталья поблагодарила российских военных, которые определили время, когда мужчине лучше плыть за ней, и которые страховали их во время пути. По ее словам, было очень страшно, за них переживали и молились все родные и близкие, а дома ждали двое детей.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в Донбассе, чтобы спасти жену
Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в Донбассе, чтобы спасти жену
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в мире, киев
20:56 22.06.2022 (обновлено: 22:29 22.06.2022)
 
Мужчина под обстрелом переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену

Мужчина переплыл водохранилище в ДНР, чтобы спасти жену из подконтрольного Киеву поселка

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СВЕТЛОДАРСК (ЛНР), 22 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие помогли мужчине, который, чтобы спасти жену, заблокированную в подконтрольном Киеву поселке Новолуганское, на лодке переплыл одно из самых крупных водохранилищ в Донецкой области, передает корреспондент РИА Новости.
"Она поехала на работу. И взорвали (украинские силовики – ред.) дамбу (Углегорской ТЭС – ред.), и она не смогла вернуться. Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад", - рассказал журналистам Николай Чебряков.
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По словам Николая и его жены Натальи, Углегорское водохранилище, которое им пришлось пересечь на резиновой лодке, полностью простреливается со стороны украинских силовиков, мирных жителей из подконтрольного Киеву поселка не выпускают.
"Все простреливается везде, снайперов очень много. Там украинская армия, могли и засаду устроить, и все что угодно. Я понимал, что могли убить… И тем не менее поплыл", - пояснил мужчина.
Его жена Наталья поблагодарила российских военных, которые определили время, когда мужчине лучше плыть за ней, и которые страховали их во время пути. По ее словам, было очень страшно, за них переживали и молились все родные и близкие, а дома ждали двое детей.
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