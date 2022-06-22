https://ria.ru/20220622/dnr-1797230995.html
В ДНР за 126 дней эскалации погибли 190 мирных жителей
В ДНР за 126 дней эскалации погибли 190 мирных жителей - РИА Новости, 22.06.2022
В ДНР за 126 дней эскалации погибли 190 мирных жителей
За 126 дней эскалации в ДНР погибли 190 мирных жителей, в том числе девять детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:55
2022-06-22T10:55
2022-06-22T11:17
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. За 126 дней эскалации в ДНР погибли 190 мирных жителей, в том числе девять детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 126 дней эскалации погибли 190 гражданских лиц, в том числе девять детей. На территории в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 917 гражданских лиц, в том числе 70 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что на освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1 437 гражданских лиц, включая 77 детей, при этом общее число раненых достигает 2 354 человека, из них 147 детей, уточняет ведомство.За 126 дней зафиксировано 4 814 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4495, всего противником выпущено 41 425 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 807 дома и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.
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донецкая народная республика, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:55 22.06.2022 (обновлено: 11:17 22.06.2022)
В ДНР за 126 дней эскалации погибли 190 мирных жителей
Представительство ДНР: за 126 дней эскалации погибли 190 мирных жителей, 917 раненых
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости.
За 126 дней эскалации в ДНР погибли 190 мирных жителей, в том числе девять детей, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 126 дней эскалации погибли 190 гражданских лиц, в том числе девять детей. На территории в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 917 гражданских лиц, в том числе 70 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что на освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1 437 гражданских лиц, включая 77 детей, при этом общее число раненых достигает 2 354 человека, из них 147 детей, уточняет ведомство.
За 126 дней зафиксировано 4 814 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4495, всего противником выпущено 41 425 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 807 дома и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.