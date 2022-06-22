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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 22.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы ДНР совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожили более 30 украинских военных. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:12

2022-06-22T10:12

2022-06-22T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы ДНР совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожили более 30 украинских военных."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М-777, два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр