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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 22.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы ДНР совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожили более 30 украинских военных. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:12
2022-06-22T10:12
2022-06-22T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы ДНР совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожили более 30 украинских военных."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М-777, два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:12 22.06.2022 (обновлено: 10:22 22.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что силы республики за сутки уничтожили более 30 бойцов ВСУ